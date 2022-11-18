快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲羽賽／台灣女雙上演大爆冷 力克前球后日本組合殺進4強

聯合新聞網／ 綜合報導
李佳馨(左)、鄧淳薰(右)。 中租企業羽球隊臉書
李佳馨(左)、鄧淳薰(右)。 中租企業羽球隊臉書

澳洲羽球公開賽，我國奧運金牌男雙組合李洋、王齊麟雖不幸止步8強，但目前世界排名46的女雙鄧淳薫／李佳馨卻上演驚奇之作，以直落二22：20、21：18打敗大會第二種子、前世錦賽冠軍日本組合永原和可那／松本麻佑，爆冷進軍4強，明天將迎戰第六種子大陸隊張殊賢／鄭雨這對組合。

這場比賽台灣鄧／李這對組合首局先拉出15：8，一開始壓制對手，但日本組合全力反撲，反而取得20：18先聽牌的優勢，然而鄧／李穩住陣腳不僅破了對手兩個局點，還連拿4分獲勝。

第二局比賽，鄧／李組合又是先拉出14：9的攻勢，後來被對手追成16平，此後卻是鄧／李掌握情勢，一路領先到獲勝，花費49分鐘時間。

對手日本女雙這對組合，曾在2019年高居世界排名第一，並曾贏過2018、2019兩屆世錦女雙冠軍，實力非同小可，鄧淳薫／李佳馨超水準發揮，為她們帶來勝利，令人期待明天與世界排名第10大陸組合的對決，雙方人馬是第一次交手，過去沒有交手紀錄。

日本 台灣人 金牌 澳洲

相關新聞

澳洲羽賽／麟洋配不敵大陸組合 重新合拍首站8強止步

在本周BWF超級300系列的澳洲羽球公開賽再次合拍的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在男雙8強賽遭遇中國大陸組合劉雨辰／歐烜...

澳洲羽賽／台灣女雙上演大爆冷 力克前球后日本組合殺進4強

澳洲羽球公開賽，我國奧運金牌男雙組合李洋、王齊麟雖不幸止步8強，但目前世界排名46的女雙鄧淳薫／李佳馨卻上演驚奇之作，以直落二22：20、21：18打敗大會第二種子、前世錦賽冠軍日本組合永原和可那／松

桌球亞洲盃／莊智淵退亞運銅牌 有望改寫我國最佳成績

我國桌球教父莊智淵今天在曼谷舉行的亞洲盃桌球賽男單8強賽，遭遇世界排名第84名的伊朗好手阿拉米揚（Noshad Alam...

健美／IFBB PRO職業賽首度在台舉辦 我國好手精銳盡出

台灣首度舉辦的IFBB PRO職業賽，將於27日在高雄流行音樂中心舉辦，這也將是國內有史以來第一次職業健美賽事，賽事項目...

桌球／陳思羽拚滿7局惜敗 亞洲盃無緣4強

即便處於1比3逆境，台灣桌球一姐陳思羽未曾放棄，她連趕兩局扳平戰局，可惜最終仍以3比4不敵世界排名44的印度好手巴特拉，...

網球／青少年年終賽移師彰化 盧彥勳給小將美好憧憬

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽」連續兩年落腳彰化，推動台灣基層網球發展，賽事廣邀全國16歲以下與14歲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。