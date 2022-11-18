澳洲羽賽／台灣女雙上演大爆冷 力克前球后日本組合殺進4強

澳洲羽球公開賽，我國奧運金牌男雙組合李洋、王齊麟雖不幸止步8強，但目前世界排名46的女雙鄧淳薫／李佳馨卻上演驚奇之作，以直落二22：20、21：18打敗大會第二種子、前世錦賽冠軍日本組合永原和可那／松本麻佑，爆冷進軍4強，明天將迎戰第六種子大陸隊張殊賢／鄭雨這對組合。

這場比賽台灣鄧／李這對組合首局先拉出15：8，一開始壓制對手，但日本組合全力反撲，反而取得20：18先聽牌的優勢，然而鄧／李穩住陣腳不僅破了對手兩個局點，還連拿4分獲勝。

第二局比賽，鄧／李組合又是先拉出14：9的攻勢，後來被對手追成16平，此後卻是鄧／李掌握情勢，一路領先到獲勝，花費49分鐘時間。

對手日本女雙這對組合，曾在2019年高居世界排名第一，並曾贏過2018、2019兩屆世錦女雙冠軍，實力非同小可，鄧淳薫／李佳馨超水準發揮，為她們帶來勝利，令人期待明天與世界排名第10大陸組合的對決，雙方人馬是第一次交手，過去沒有交手紀錄。