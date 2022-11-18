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桌球亞洲盃／莊智淵退亞運銅牌 有望改寫我國最佳成績

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莊智淵。 法新社
莊智淵。 法新社

我國桌球教父莊智淵今天在曼谷舉行的亞洲盃桌球賽男單8強賽，遭遇世界排名第84名的伊朗好手阿拉米揚（Noshad Alamiyan），最終以11：7、7：11、11：7、11：7、6：11、11：9勝出，挺進4強賽，只要再拿下一勝將能創下我國男子在亞洲盃的最佳成績。

上屆賽事受到疫情影響取消辦理的亞洲盃桌球賽，今年在泰國曼谷復辦，我國也由林昀儒、莊智淵、陳思羽、鄭怡靜出征，不過在林昀儒與鄭怡靜相繼在首輪就止步的情況下，今天僅剩下莊智淵和陳思羽登場爭搶4強門票。

其中率先登場的陳思羽在女單8強賽遭遇世界排名第44名的印度好手芭特拉（Manika Batra）陷入苦戰，在前4局打完以1：3落後的情況下，陳思羽接下來連追2局扳平，並在決勝局一度取得領先，只可惜最終未能守成，以局數3：4敗下陣來。

至於莊智淵則是碰上2018年亞運男單銅牌好手阿拉米揚，雙方生涯前5度交手都由莊智淵拿下勝利，包括今年WTT薩格勒布站雙方在苦戰5局後由莊智淵險勝，而今天兩人再度交手，莊智淵也贏得不輕鬆，在前4局打完以3：1聽牌的情況下，第5局卻被阿拉米揚追回一局，不過第6局莊智淵未再給對手機會，以11：9成功關門，挺進4強。

莊智淵接下來將遭遇南韓李尚洙與日本張本智和之戰的勝者，過去我國男子選手的最佳成績就是由莊智淵在2013年以及蔣澎龍在2006年所創下的銅牌，也代表莊智淵只要再拿一勝，就能改寫我國最佳紀錄。

莊智淵 陳思羽 桌球

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