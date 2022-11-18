健美／IFBB PRO職業賽首度在台舉辦 我國好手精銳盡出

台灣首度舉辦的IFBB PRO職業賽，將於27日在高雄流行音樂中心舉辦，這也將是國內有史以來第一次職業健美賽事，賽事項目為職業健體賽事項目、職業比基尼賽事項目，總獎金高達1萬5000美元。

台灣知名職業健美選手LIZ、梁萱、Anita、Jay、大H都紛紛表態誓言將職業賽總冠軍留在台灣，台灣第一位健體職業選手，綽號大H的陳建昕表示，賽前非常謹慎處理飲食與運動環節，拿出最棒體態，不留下任何遺憾，「職業賽對我來說很重要，將近三年的沈寂，我沒有忘了我的夢想，雖然慢了一點，但我不曾離開。」

IFBB PRO職業賽總冠軍有機會獲得2023年（IFBB Joe Weider's Olympia Fitness & Performance Weekend奧林匹亞大賽）參賽權，是每年職業健美選手皆會參與之大型盛事，亦為所有職業健美選手們夢想殿堂，今年台灣正式與IFBB PRO聯盟合約簽訂，讓我國選手不必出國舟車勞頓，在家鄉有機會獲得奧賽入場券。