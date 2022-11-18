桌球／陳思羽拚滿7局惜敗 亞洲盃無緣4強

即便處於1比3逆境，台灣桌球一姐陳思羽未曾放棄，她連趕兩局扳平戰局，可惜最終仍以3比4不敵世界排名44的印度好手巴特拉，受阻亞洲盃桌球賽4強門外。

2022亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷進行第2天賽事，這次比賽僅有男、女各16人獲邀參賽，台灣有4人，不過僅陳思羽和「桌球教父」莊智淵順利闖過頭關。

陳思羽今天對手是印度好手巴特拉（ManikaBatra），兩人過去交手5次，陳思羽以4勝握有對戰優勢，沒想到今天戰局出人意料，陳思羽首局在8比6領先時，靠著對手連續3次回擊掛網，先以11比6拿下。

接下來戰況丕變，陳思羽接連以6比11、5比11、7比11連丟3局，讓對手提前取得「聽牌」優勢。

陷入淘汰邊緣的陳思羽，咬緊牙根苦追，先以11比8搶回一局，第6局又在7比9落後下，一口氣連拿4分，以11比9逆轉，並將戰局打成3比3平。

決勝局雙方互有領先，在局末雙方戰成8比8平，決勝時刻陳思羽先是接發球失誤掛網，接著又回擊出界連丟兩分，也讓對手取得賽末點。

雖然陳思羽成功化解一次對手的賽末點，將比分追至9比10，無奈接下來回擊再次出台，無奈以9比11棄守，未能演出驚天逆轉秀。