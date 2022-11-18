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網球／青少年年終賽移師彰化 盧彥勳給小將美好憧憬

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽連續兩年落腳彰化。圖／展逸國際提供
BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽連續兩年落腳彰化。圖／展逸國際提供

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽」連續兩年落腳彰化，推動台灣基層網球發展，賽事廣邀全國16歲以下與14歲以下共32名男、女小將，11月19日起一連兩天在彰化員林運動公園網球場上演國內青少年頂尖對決。

在彰化縣議會與議長的全力支持，與彰化縣政府一同積極投入推廣在地運動發展，多項運動陸續在彰化累積能量，彰化縣議長謝典林表示，「從籃球開始，接著棒球、足球，然後彰化去年起又跟盧彥勳合作，我們開啟與網球的緣分。」

謝典林感謝這些年許多台灣優秀的運動明星以及展逸國際企業，願意來到彰化分享他們的經驗，一同培育國家體壇未來棟樑，他說：「像我們小時候，完全不會有這種機會參加這樣子的訓練營，相信像盧彥勳他們這樣的球星來，給予小朋友更多鼓勵，未來更多動力，願意持續下去，將來換他們成為，為台灣發光發熱的選手。」

「2022 BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽」各組冠軍獎金3萬元，賽事總獎金高達38萬元，盧彥勳退役後積極走入基層，他認為藉由此次賽事，可以帶給孩子更多憧憬，會讓小選手嚮往成為職業網球選手，未來奮力爭取他們想要的環境與氛圍，「這項賽事最大用意是鼓勵他們，一整年賽事下來後，因為努力付出有好的成績，然後跟自己年齡、水平相當的選手切磋交流，有個完美的Ending。」

去年盧彥勳年終賽首屆開辦，但受到疫情影響，青少年選手前兩年出國磨練機會並不多，今年疫情趨緩全世界陸續解封，盧彥勳誠心鼓勵選手與家長，多出國比賽，好好把握機會，「到國外比賽，更多交流接觸，可以更清楚看到自己實力狀態，當然出去可能會輸，表現不如預期，花費也比較高，但一定要去堆積國際賽經驗，這是不可缺少的。」盧彥勳坦言職業網球路迢迢，崎嶇難行，一定會遭遇許多挫折、困難與瓶頸，但不要急、不要慌，靜下心來回歸本身，重視細節，找尋突破的關鍵。

他勉勵青少年選手，這階段目標應該是一年、一年不斷成長，遠比現在有好的成績、卻停滯不前來得重要，「逐年看到自己球技與內心的進步，這才是這階段更正向、更健康的發展。」

盧彥勳 棒球

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