澳洲羽賽／麟洋配不敵大陸組合 重新合拍首站8強止步

在本周BWF超級300系列的澳洲羽球公開賽再次合拍的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在男雙8強賽遭遇中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，最終在兩局拉鋸戰中以20：22、23：25敗下陣來，無緣4強。

王齊麟／李洋與劉雨辰去年在東京奧運男雙金牌賽就曾碰頭，不過當時劉雨辰的搭檔為李俊慧，不過在去年底李俊慧宣布退役後，劉雨辰今年就改與歐烜屹搭檔，且在德國公開賽、南韓名人賽和印尼公開賽都打到冠軍賽，並在超級1000的印尼公開賽拿下合拍後的首座冠軍。

而雙方今天再度碰頭依舊打得相當拉鋸，首局前段王齊麟／李洋還一度保持領先，不過局末大陸組合急起直追，並在20：20後連下關鍵兩分，先下一城。

第二局王齊麟／李洋則是在開賽後一度11：6落後的情況下，打出一波11：2的攻勢逆轉戰局，不過大陸組合隨後也回敬一波7：1的攻勢率先取得賽末點，儘管麟洋配展現韌性化解了5個賽末點，但最終仍以23：25敗下陣來，無緣4強。

而我國今天8強賽登場的6組人馬中，最終也僅有男雙李哲輝／楊博軒在台灣內戰中擊敗雙胞胎兄弟檔李芳至／李芳任，女雙李佳馨／鄧淳薰則是擊敗第二種子的日本組合永原和可那／松本麻佑，雙雙挺進到4強賽。