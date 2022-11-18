快訊

金正恩女兒首度露面！父女牽緊緊視察洲際彈道飛彈試射

MLB／天使記者MVP票投大谷翔平 「不該對他的偉大麻痺」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澳洲羽賽／麟洋配不敵大陸組合 重新合拍首站8強止步

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
王齊麟(左)、李洋重新合體不敵大陸組合。 歐新社(資料照)
王齊麟(左)、李洋重新合體不敵大陸組合。 歐新社(資料照)

在本周BWF超級300系列的澳洲羽球公開賽再次合拍的「麟洋配王齊麟李洋，今天在男雙8強賽遭遇中國大陸組合劉雨辰／歐烜屹，最終在兩局拉鋸戰中以20：22、23：25敗下陣來，無緣4強。

王齊麟／李洋與劉雨辰去年在東京奧運男雙金牌賽就曾碰頭，不過當時劉雨辰的搭檔為李俊慧，不過在去年底李俊慧宣布退役後，劉雨辰今年就改與歐烜屹搭檔，且在德國公開賽、南韓名人賽和印尼公開賽都打到冠軍賽，並在超級1000的印尼公開賽拿下合拍後的首座冠軍。

而雙方今天再度碰頭依舊打得相當拉鋸，首局前段王齊麟／李洋還一度保持領先，不過局末大陸組合急起直追，並在20：20後連下關鍵兩分，先下一城。

第二局王齊麟／李洋則是在開賽後一度11：6落後的情況下，打出一波11：2的攻勢逆轉戰局，不過大陸組合隨後也回敬一波7：1的攻勢率先取得賽末點，儘管麟洋配展現韌性化解了5個賽末點，但最終仍以23：25敗下陣來，無緣4強。

而我國今天8強賽登場的6組人馬中，最終也僅有男雙李哲輝／楊博軒在台灣內戰中擊敗雙胞胎兄弟檔李芳至／李芳任，女雙李佳馨／鄧淳薰則是擊敗第二種子的日本組合永原和可那／松本麻佑，雙雙挺進到4強賽。

李洋 王齊麟 麟洋配

延伸閱讀

澳洲羽賽／麟洋配領軍闖8強 台將內戰預約4強席位

澳洲羽賽／王齊麟復出 吞止痛藥再上

澳洲羽賽／麟洋配重新合體闖關 楊肉盧首輪出局

羽球／王齊麟出征澳洲會合李洋 行前收到禮包驚呼：酷

相關新聞

澳洲羽賽／台灣女雙上演大爆冷 力克前球后日本組合殺進4強

澳洲羽球公開賽，我國奧運金牌男雙組合李洋、王齊麟雖不幸止步8強，但目前世界排名46的女雙鄧淳薫／李佳馨卻上演驚奇之作，以直落二22：20、21：18打敗大會第二種子、前世錦賽冠軍日本組合永原和可那／松

桌球亞洲盃／莊智淵退亞運銅牌 有望改寫我國最佳成績

我國桌球教父莊智淵今天在曼谷舉行的亞洲盃桌球賽男單8強賽，遭遇世界排名第84名的伊朗好手阿拉米揚（Noshad Alam...

健美／IFBB PRO職業賽首度在台舉辦 我國好手精銳盡出

台灣首度舉辦的IFBB PRO職業賽，將於27日在高雄流行音樂中心舉辦，這也將是國內有史以來第一次職業健美賽事，賽事項目...

桌球／陳思羽拚滿7局惜敗 亞洲盃無緣4強

即便處於1比3逆境，台灣桌球一姐陳思羽未曾放棄，她連趕兩局扳平戰局，可惜最終仍以3比4不敵世界排名44的印度好手巴特拉，...

網球／青少年年終賽移師彰化 盧彥勳給小將美好憧憬

「BE HEROES 盧彥勳青少年年終8強邀請賽」連續兩年落腳彰化，推動台灣基層網球發展，賽事廣邀全國16歲以下與14歲...

澳洲羽賽／麟洋配不敵大陸組合 重新合拍首站8強止步

在本周BWF超級300系列的澳洲羽球公開賽再次合拍的「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在男雙8強賽遭遇中國大陸組合劉雨辰／歐烜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。