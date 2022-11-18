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溫網／放寬球衣規定 女選手不再強制全白戰袍

聯合新聞網／ 綜合報導
溫網放寬服儀限定 女性球員明年起可以穿深色底褲。 路透
溫網放寬服儀限定 女性球員明年起可以穿深色底褲。 路透

溫布頓網球公開賽一直以來都規定選手要穿全白戰袍，而這百年傳統將在明年迎來改變，昨天賽會正式宣布適度放寬服裝標準，主辦方全英網球俱樂部表示，女性球員明年起可以穿深色底褲，免去擔憂經血外漏困擾。

全英網球俱樂部自1877年開打以來，有嚴格的服裝限定，身上衣物都要白色，上頭花色不可超越一公分，多年來女性球員對此抗議不斷，因為白色衣服讓他們在場上拼戰時，還要擔心萬一沾到經血會很明顯，因此在根據與女子網球俱樂部、球衣製造商、醫療團隊等不同領域的談話過後了，得到共識，明年將可以穿有色底褲，讓女網選手得到更多安定感及支持。

另外溫網執行長波頓（Sally Bolton）也透過聲明是對此表達：「我們一直支持所有的參賽選手，並傾聽他們所發出的所有訊息，明年開始女子組及青少年女都適用這規定，女球員可以自己決定，要不要穿其他顏色的底褲上場比賽。」

不過全英俱樂部也有補充，除了女性球員底褲以外，其他裝備球衣、球褲、球鞋和其他配件等都必須以白色為主，和過往的規定一樣。

團隊 波頓

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