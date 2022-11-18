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ATP年終賽／納達爾以勝利結束2022 力求下季捲土重來

聯合新聞網／ 綜合報導
納達爾終止4連敗低潮，用勝利為2022賽季畫下句點。 法新社
納達爾終止4連敗低潮，用勝利為2022賽季畫下句點。 法新社

儘管賽前已經無緣ATP年終賽4強，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天還是十分敬業，認真面對比賽，以連續2局7:5擊退挪威魯德（Casper Ruud），納達爾也靠著這場勝利終止室內硬地的四連敗，以勝利結束2022賽季，並展望1個月後新賽季。

近期低潮的納達爾在這場勝利前，已經2個月不知勝利滋味，直到今天才拿下近期首勝，原本目標力求個人生涯首度年終賽的冠軍，未能完成這個目標，止步於小組賽，對此他也表示：「至少我拿下一場積極的勝利，我對此感到高興，能夠打敗一個優秀的球員。」

納達爾今年巡迴賽拿下39勝8敗，更收穫澳網、法網兩座大滿貫金盃，年終賽更是名列頭號種子，但在小組賽接連輸給來自的美國弗里茲（Taylor Fritz）及加拿大阿里辛(Felix Auger-Aliassime)，因此僅管最終戰贏球，卻只能目送2勝1敗的魯德前進4強。「蠻牛」賽後說道：「我不能要求什麼，在這年齡還能保持競爭力，並在場上贏得比賽，對我來說就很有意義。」

目前已經36歲的納達爾，目前還沒有退休的打算，談到一個月後要到來的新賽季表示，「用正確的方式做足準備，以最佳能量及態度面對新賽季」。對於下個賽季這位沙場老將已感到興奮，並且表示就拼吧！

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