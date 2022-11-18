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ATP年終賽／約克維奇好事不斷！ 生涯獎金破1.6億美元

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇年將重返澳網。 路透社
約克維奇年將重返澳網。 路透社

約克維奇（Novak Djokovic）在ATP年終賽喜事連連，除了一路連勝闖入最後4強，讓生涯累計獎金突破1.6億美元成史上最高；稍早更有好消息宣布，這位「墨爾本」之王在澳洲移民部撤銷他的入境禁令，明年約克維奇就能重返澳洲，挑戰個人第10座澳網金盃。

約克維奇在年終賽比賽面對俄羅斯盧布列夫（Andrey Rublev），以直落二擊敗對手，確定晉級四強。本屆要挑戰追平費德勒（Roger Federer）的6冠紀錄只差2步，更榮膺網壇史上首位獎金達到1.6億美元的球員，如今這項紀錄短期內都不會有人能夠追上。

約克維奇在今年澳網前因為無法提供新冠疫苗接種證明，不符合澳洲入境規定，最後無法入境參賽，更被澳洲移民署禁止入境到2025，不過近期澳洲移民署撤銷對約克維奇禁令，也讓他明年可以重回人生寶地，挑戰更多的大滿貫冠軍。

今年已35歲的約克維奇，也在近日首度對此事表達他的看法，「很高興收到這訊息，自己可以肯定這是最棒的消息，經歷今年澳網的過程，現在顯然解脫了」。目標挑戰澳網第10冠的約克維奇，也提到澳網是他人生巨大的成功，並說道：「我在那裡留下許多美好回憶，我想在澳洲打網球，而這也是我擅長的，不管經歷什麼，我都心懷感激，期待在澳洲開打的新賽季。」

澳洲 移民署 新冠疫苗 俄羅斯 墨爾本

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