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桌球／林昀儒不敵香港一哥 亞洲盃首輪止步

中央社／ 台北17日電
林昀儒。 中國新聞社(資料照)
林昀儒。 中國新聞社(資料照)

台灣桌球一哥林昀儒今天在亞洲盃桌球賽男單首輪前4局結束，與香港一哥黃鎮廷戰成平手，但第5、6局出現較多失誤，錯失機會，最終以2比4落敗，無緣8強。

亞洲盃桌球賽睽違3年再度舉行，今天在泰國曼谷點燃戰火，台灣共有4名好手參賽，包括台灣一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵、一姐陳思羽與鄭怡靜等。

世界排名第8的林昀儒前一次參加亞洲盃以第5名作收，這次第2度參賽，將挑戰個人最佳成績，今天男單首輪出戰排名第32的香港一哥黃鎮廷，生涯3度交手，都是在2019年，林昀儒拿下2勝1敗。

林昀儒開賽儘管克服0比4落後，一度以6比5反超，但未能把握機會，首局以9比11棄守，次局在落後3分情況下，連追5分逆轉，並趁著對手失誤，以11比9扳回一城。

林昀儒第3局遭遇亂流，以2比11讓出，第4局總算擺脫前3局開局落後的困境，靠著正手搶分、以5比1領先，局末再趁著對手連續回球掛網，以11比6扳平戰局。

林昀儒第5局失誤較多，以5比11丟掉該局，第6局儘管一度與對手上演拉鋸戰，但關鍵時刻未能穩住陣腳，以5比11落敗，無緣8強。

鄭怡靜稍早輸給香港一姐杜凱琹，與林昀儒先後在首輪止步，陳思羽、莊智淵稍後將接力上陣，分頭爭取8強入場券。

林昀儒 桌球 陳思羽

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