羽球／中市市長盃中科活力開打 首次賽事全程直播

111年台中市市長盃全國羽球錦標賽於台中市西屯區中科活力羽球館開打，賽事從15日起至20日為期6天，參賽人數單打破1000隊、雙打超過400隊、團體71隊，總報名人數超過2000人次。

今天上午10點30分舉行開幕儀式，包括台中市政府運動局局長李昱叡、台中市市政府教育局體健科股長李有峻都到場參與，球員於球館入場時嚴格落實防疫滾動式調整、全程必須配戴口罩與手部酒精消毒並請選手配合，球場除了比賽球員外，所有人員必須全程配戴口罩，並且禁止飲食（飲用水除外）。

台中市運動局局長李昱叡表示，市長盃全國羽球錦標賽開放各縣市選手報名，吸引近2000人踴躍參加，各年齡層選手以球會友，去年起特別增設挑戰組，提高競技水準；此外，賽會首次提供9面場地全程網路直播，選手們在球場上盡情揮拍、展現平時訓練成果。日前也舉辦台中市主委盃全國羽球錦標賽、台中市B、C級羽球裁判講習會，市府將持續支持選手訓練與競賽平台，以賽代訓提升台中羽球選手實力。

台中市羽球委員會主委謝震頴表示，台中市羽球委員會長期在基層羽球運動扎根，109年曾經舉辦過台中市國高中小羽球運動績優學校暨基層訓練站1000打的贈球活動，今年的贈球儀式，將於23日下午三時假西苑高中B1大會議室擴大舉行，新球加訓練用球預計超過2000打，羽委會長期以來跟台中市羽球重點體育班與基層訓練站學校一直都保持良好互動，未來一定全力配合羽球運動發展，本次特別致贈高級比賽球與訓練用球，希望選手們繼續獲得更好的成績。