快訊

排擠風波越演越烈！「全明星」官方不忍了怒發聲明

選情告急？蔡英文拉「韓維拉」救援能打動中間選民？

資金縮手觀望 台股震盪整理 跌30點收14,504點

羽球／中市市長盃中科活力開打 首次賽事全程直播

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市市長盃全國羽球錦標賽於台中市西屯區中科活力羽球館開打。圖／台中市運動局提供
台中市市長盃全國羽球錦標賽於台中市西屯區中科活力羽球館開打。圖／台中市運動局提供

111年台中市市長盃全國羽球錦標賽於台中市西屯區中科活力羽球館開打，賽事從15日起至20日為期6天，參賽人數單打破1000隊、雙打超過400隊、團體71隊，總報名人數超過2000人次。

今天上午10點30分舉行開幕儀式，包括台中市政府運動局局長李昱叡、台中市市政府教育局體健科股長李有峻都到場參與，球員於球館入場時嚴格落實防疫滾動式調整、全程必須配戴口罩與手部酒精消毒並請選手配合，球場除了比賽球員外，所有人員必須全程配戴口罩，並且禁止飲食（飲用水除外）。

台中市運動局局長李昱叡表示，市長盃全國羽球錦標賽開放各縣市選手報名，吸引近2000人踴躍參加，各年齡層選手以球會友，去年起特別增設挑戰組，提高競技水準；此外，賽會首次提供9面場地全程網路直播，選手們在球場上盡情揮拍、展現平時訓練成果。日前也舉辦台中市主委盃全國羽球錦標賽、台中市B、C級羽球裁判講習會，市府將持續支持選手訓練與競賽平台，以賽代訓提升台中羽球選手實力。

台中市羽球委員會主委謝震頴表示，台中市羽球委員會長期在基層羽球運動扎根，109年曾經舉辦過台中市國高中小羽球運動績優學校暨基層訓練站1000打的贈球活動，今年的贈球儀式，將於23日下午三時假西苑高中B1大會議室擴大舉行，新球加訓練用球預計超過2000打，羽委會長期以來跟台中市羽球重點體育班與基層訓練站學校一直都保持良好互動，未來一定全力配合羽球運動發展，本次特別致贈高級比賽球與訓練用球，希望選手們繼續獲得更好的成績。

羽球

延伸閱讀

中職／爪迷看過來！兄弟11月20日封王遊行完整路線曝光

台中身障自行車隊環台豐原出發 運動局長：展現堅強毅力

影／蔡其昌批盧「不懂法規」 運動局打臉：林佳龍任內可建未建

中職／中信兄弟二連霸 台中20日封王遊行、路線出爐

相關新聞

ATP年終賽／約克維奇好事不斷！ 生涯獎金破1.6億美元

約克維奇（Novak Djokovic）在ATP年終賽喜事連連，除了一路連勝闖入最後4強，讓生涯累計獎金突破1.6億美元成史上最高；稍早更有好消息宣布，這位「墨爾本」之王在澳洲移民部撤銷他的入境禁令，

ATP年終賽／納達爾以勝利結束2022 力求下季捲土重來

儘管賽前已經無緣ATP年終賽4強，西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天還是十分敬業，認真面對比賽，以連續2局7:5擊退挪威魯德（Casper Ruud），納達爾也靠著這場勝利終止室內硬

桌球／莊智淵連趕4局逆轉 晉級桌球亞洲盃8強

台灣「桌球教父」莊智淵凌晨在亞洲盃桌球賽男單首輪歷經首局先失，隨後連搶4局上演逆轉秀，以4比1擊退印度選手卡邁爾，晉級8...

巴黎奧運吉祥物多中國製造 挨評侮辱法國企業

巴黎奧運籌備委員會日前公布2024年巴黎奧運吉祥物「弗里吉」（Phryges），然而這個造型可愛的玩偶可能面臨銷售窘境，...

桌球／陳思羽力退泰國一姐 勇闖亞洲盃8強

台灣桌球一姐陳思羽今天亞洲盃桌球賽女單首輪在局數以3比1領先情況下，儘管被對手追回1局，仍沉穩應對，最終以4比2力退泰國...

桌球／林昀儒不敵香港一哥 亞洲盃首輪止步

台灣桌球一哥林昀儒今天在亞洲盃桌球賽男單首輪前4局結束，與香港一哥黃鎮廷戰成平手，但第5、6局出現較多失誤，錯失機會，最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。