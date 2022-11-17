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澳洲羽賽／麟洋配領軍闖8強 台將內戰預約4強席位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。(本報資料照片／記者曾原信攝影）
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。(本報資料照片／記者曾原信攝影）

歐洲3站短暫「分手」的東京奧運金牌組合「麟洋配王齊麟李洋，今天在澳洲公開賽成壓軸出賽的台將，名列第2種子的兩人面對世界排名29的松居圭一郎／竹內義憲，只花34分鐘就以21：10、21：9闖關，成第6組晉級8強的台將。

「麟洋配」也是今天第3組晉級的寶島男雙，在此之前兄弟檔李芳任／李芳至拍下地主晉級，前一站打進德國公開賽最終戰的李哲輝／楊博軒也以21：17、21：18拍下日本對手齋藤太一／古賀輝，李楊配明天就要和李家兄弟8強賽廝殺，等於為台將預約一席4強資格。

世界排名第9的「麟洋配」明天將遭遇列第9種子的大陸組合下午劉雨辰／歐烜屹，若能再闖關就會和另兩組自家人的勝家4強碰頭。劉雨辰正是「麟洋配」去年東奧金牌戰的對手，當時他是搭檔李俊慧，曾經的世界第一組合因李俊慧去年底退役拆夥，劉雨辰改和歐烜屹合作。

澳洲公開賽屬BWF超級300系列賽，寶島羽將共有10組選手晉級16強，除男雙3組打下百分百勝率，女單好手白馭珀在「寶島內戰」以18：21、21：15、21：19逆轉余芊慧，明天將和列頭號種子的南韓安洗瑩爭4強資格。

李佳馨迎接登日兩戰，女雙和鄧淳薰闖關成8強唯一台將代表，可惜混雙和搭檔葉宏蔚敗陣，沒能和張課琦／李芷蓁一同晉級。

麟洋配 李洋 王齊麟

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