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桌球／鄭怡靜不敵香港一姐杜凱琹 亞洲盃首輪落馬

中央社／ 台北17日電
鄭怡靜。 法新社
鄭怡靜。 法新社

開賽後就連丟3局，讓鄭怡靜陷入絕境，回頭她雖連趕兩局，依舊沒能扭轉戰局，最終以2比4不敵香港一姐杜凱琹，在2022亞洲盃桌球賽首輪落馬，對戰3連勝也劃下休止符。

2022亞洲盃桌球賽今天在泰國曼谷登場，僅男、女各16人參賽，台灣包括一哥林昀儒、「桌球教父」莊智淵，女將則有陳思羽與鄭怡靜等4人參賽。

世界排名27的鄭怡靜，首戰對手是世界排名第9、香港一姐杜凱琹，雙方過去11度交鋒，鄭怡靜以6勝略佔上風，且雙方10月才在WTT澳門冠軍賽碰頭，當時鄭怡靜以3比1拍落對手，拿下對戰3連勝。

雖然挾著連勝優勢，無奈鄭怡靜在亞洲盃卻出師不利，今天開局後就連續以9比11、7比11、10比12連丟3局，陷入絕境。

接下來鄭怡靜狀態回穩，接連以11比5、11比8連續追回2局，無奈關鍵第6局，鄭怡靜浪費8比4領先優勢，一口氣連丟6分讓對手後來居上，也讓杜凱琹取得「聽牌」優勢。

鄭怡靜雖成功化解一個賽末點，可惜接下來回擊又出界，以9比11讓出，未能晉級8強。

鄭怡靜 桌球 林昀儒

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