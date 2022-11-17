F1／沒繼承老爸天份？舒馬克兒子遭車隊釋出 提前結束F1生涯

據最新消息指出，「車神」舒馬克的兒子23歲小舒馬克（Mick Schumacher）在經歷了令人沮喪表現後，哈斯車隊已經決定提前與小舒馬克解約，讓他兩年F1生涯暫時劃下句點，未能承繼老爸光榮時刻。

車隊聲明指出，「要感謝小舒馬克在過去幾年中為車隊做出的貢獻，他的賽車血統是眾所周知，他在哈斯F1車隊期間作為一名車手不斷成長和發展。雖選擇為未來走不同的方向，但整個團隊都希望他的下一步職業道路一切順利。」

小舒馬克也發表了自己的聲明，「我不想隱瞞，我對不再續約的決定感到非常失望的事實。不過，我要感謝哈斯F1和法拉利給我這個機會。」

舒馬克在本季車手排名第16位，只有兩站比賽獲得積分，總計只有12分。本季F1只剩阿布達比大獎賽。