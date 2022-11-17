羽球／身體出狀況放兩天假 戴資穎：珍惜最後幾年運動員時光

我國一姐戴資穎下個月即將出戰世界羽聯年終總決賽，不過小戴昨日卻在社群透露，身體出現狀況，「這兩天累到長出雙眼皮，被迫放兩天假。」

小戴在IG限時動態發文表示：「這兩天累到長出雙眼皮，重點是我也沒幹嘛...被迫放了兩天的假，吃力。希望趕快好起來。」

小戴接受檢查後，再度發限時動態向大家報平安：「檢查完了，還好都沒事，好好休息，趕快復原。」

今日小戴也在稍早感慨地表示：「年紀帶來的改變，只能想辦法處理和共存。在場上的跑動也會越來越不容易，開始珍惜這最後幾年的運動員時光，加油。」

世界羽聯年終賽將於12月7日至11日在泰國曼谷登場，小戴和我國一哥周天成已確定拿下參賽門票，11月22日將公布今年的完整參賽名單。