ATP年終賽／約克維奇輕鬆打晉4強 羅布列夫氣到砸拍洩憤

ATP年終賽預賽持續進行中，塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）在愛妻和小孩面前強勢取得2連勝，生涯第11度挺進4強，持續朝第6冠邁進。

約克維奇前場比賽直落2擊敗希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），本場比賽約克維奇贏得更輕鬆，僅花68分鐘就以6：4 、6：1擊退俄國好手羅布列夫（Andrey Rublev），順利晉級4強，輸球的羅布列夫則是兩度氣到砸拍洩憤。

CLINICAL! 💪@DjokerNole takes the opening set 6-4 against Andrey Rublev in Turin!#NittoATPFinals pic.twitter.com/bpTQwh0biW — Tennis TV (@TennisTV) 2022年11月16日

約克維奇賽後也表示自己今天的狀態非常好，「我打的非常好。毫無疑問，這是今年表現最好的比賽之一。」約克維奇補充說，「羅布列夫是強硬對手，我們拉鋸很久，只能等待機會，他在次盤的能量下滑，我前幾局成功拉開比數，這是完美的第2盤。」

贏下這場比賽後，約克維奇成為繼挪威好手魯德（Casper Ruud）後，本屆賽事第2位晉級4強的球員，預賽第3戰將對上俄國名將梅德維夫（Daniil Medvedev），力求分組第1，並持續朝賽史6冠王邁進。