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跆拳世錦賽／邱義睿8強惜敗 與獎牌擦身而過

中央社／ 台北17日電
台灣男子跆拳道好手邱義睿（右）17日在世界跆拳道錦標賽男子68公斤級止步8強，與獎牌擦身而過，不過他也提前取得2023年杭州亞運的出賽門票。 （劉祖蔭提供）中央社
台灣男子跆拳道好手邱義睿（右）17日在世界跆拳道錦標賽男子68公斤級止步8強，與獎牌擦身而過，不過他也提前取得2023年杭州亞運的出賽門票。 （劉祖蔭提供）中央社

生涯首次參加世界級國際大賽的跆拳道選手邱義睿展現大將之風，在世界跆拳道錦標賽男子68公斤級連闖3關，可惜關鍵8強賽遭韓國選手逆轉、以0比2惜敗，與獎牌擦身而過。

邱義睿首回合靠上端踢擊一度領先對手，無奈卻以13比14惜敗，第2回合也沒能把握機會，再以3比7憾負，最終以0比2落馬。

在墨西哥瓜達拉哈拉（Guadalajara）舉行的世界跆拳道錦標賽，台灣共派男、女共16名選手參賽，奧林匹克運動會銅牌女將羅嘉翎首日就踢下銀牌，為台灣隊獎牌開張，但被寄予厚望的邱義睿今天在攸關獎牌與否的8強賽落馬，也讓台灣跆拳道代表隊總教練劉祖蔭感嘆：「只差臨門一腳。」

劉祖蔭表示，邱義睿身高186公分，身材、技術及反應都屬一流，最難能可貴的是一直是訓練最認真、態度最好的選手及男子隊標竿。

邱義睿先後擊敗加拿大、克羅埃西亞與摩洛哥好手，躋身8強，雖與獎牌擦身而過，劉祖蔭仍肯定表現說，男子68公斤級是全世界最難踢量級，連東京奧運金牌得主、烏茲別克選手拉希托夫（UlugbekRashitov）都在16強就提前出局。

劉祖蔭表示，杭州亞洲運動會延期，已選拔出的各量級國手都須面臨國手保衛戰，今年世錦賽是其中一道門檻，只要踢進8強，就能提前確保取得亞運出賽門票，目前隊中包括羅嘉翎與邱義睿已確定參戰2023年杭州亞運。

跆拳道 羅嘉翎 亞運

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