網球／約克維奇證實獲澳洲簽證 將爭第10座澳網金盃

澳洲政府已核發簽證給塞爾維亞男網名將約克維奇，他將可參加明年的澳洲網球公開賽（Australian Open），志在力奪延續紀錄的第10座男單冠軍。

35歲的約克維奇（Novak Djokovic）因為沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今年初抵達澳洲後，在澳網開打前夕遭遣返。

路透社報導，澳洲政府表示，「在考量所有相關因素」後，同意撤銷取消約克維奇簽證的決定。

澳洲在今年1月取消約克維奇的簽證後，解除了所有與COVID-19有關的邊界限制措施，包括入境時提供疫苗接種證明的要求。

澳洲移民部長佳爾斯（Andrew Giles）在聲明中說：「約克維奇後來獲得了入境澳洲的臨時簽證。」

仍未接種疫苗的約克維奇今天證實，他已獲准參加澳網。

約克維奇在義大利杜林的世界職業網球協會（ATP）世界巡迴年終賽（World Tour Finals）以6比4、6比1橫掃俄羅斯選手盧布列夫（AndreyRublev），挺進4強賽，他近兩場比賽都以直落二勝出。他賽後對記者說：「我很開心昨天接到這個消息。」

「這顯然讓人鬆了一口氣，畢竟我和我生命中最親密的人今年在澳洲發生的事及之後度過了一段難熬的時期。」

約克維奇曾登上世界球王寶座，坐擁21座大滿貫賽冠軍，他原本遭禁止入境澳洲直到2025年，但這個決定現在已經撤銷。

他說：「這肯定是再好不過的消息了，在年終賽期間收到消息更是雙喜臨門。澳網一直是我打得最好的大滿貫賽。我在那裡創造了一些最棒的回憶。」

「我當然想回到那裡，我想打網球，做我最擅長的事，希望能在澳洲度過一個美好的夏天。」