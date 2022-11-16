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澳洲羽賽／王齊麟復出 吞止痛藥再上

聯合報／ 記者曾思儒／台北—澳洲雪梨電話採訪
「麟洋配」李洋（右）與王齊麟（左）。記者曾原信／攝影（報系資料照）
「麟洋配」李洋（右）與王齊麟（左）。記者曾原信／攝影（報系資料照）

歐洲3站站短暫「分手」的東京奧運金牌組合「麟洋配王齊麟李洋，澳洲公開賽重新合體，今天首戰瓦解同胞蘇敬恒／葉宏蔚首局1個局末點，以22：20、21：17逆轉，以第2種子之姿闖進16強。

王齊麟和李洋去年東京奧運奪下金牌，今年卻沒有特別代表做，原來是王齊麟右腳腳跟傷勢5月復發，且因連續的東南亞賽事沒能回台治療，狀況更嚴重，台北公開賽後更發現肌腱有撕裂狀況。打完世錦賽和日本公開賽後王齊麟就先養傷，先前的歐洲3站都留台休息，李洋改搭學弟盧震出擊。

「麟洋配」雪梨重新合體，今天也順利迎接勝利，但王齊麟透露，保險起見還是吃了顆止痛藥才下場，「一開始還是有點怕怕的，偏保守，但後來有越來越好的感覺。」

經過37分鐘拿下復出首戰勝利，王齊麟自評狀態大概只恢復到7成，明天和日本組合松居圭一郎／竹內義憲的對決要繼續找回球場感覺。

澳洲公開賽屬BWF超級300系列賽，連同「麟洋配」在內，寶島羽將共有10組選手晉級16強，其中女單將連兩日上演「寶島內戰」，今天3局大戰逆轉拍下「交大學霸」許玟琪的余芊慧，明天要強碰白馭珀，提前為台將預約一張8強席位。

王齊麟 李洋 麟洋配

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