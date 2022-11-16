澳洲羽賽／麟洋配重新合體闖關 楊肉盧首輪出局

歐洲3站短暫「分手」的東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，今天在雪梨重新合體，兩人在澳洲公開賽首戰就遇同胞蘇敬恒／葉宏蔚，「麟洋配」首局瓦解對手1個局末點，以22：20、21：17逆轉晉級16強。

澳洲公開賽屬於BWF超級300系列賽，總獎金18萬美元，包括前一站德國男雙封王的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵、「麟洋配」和女單好手白馭珀、「交大學霸」許玟琪都參戰，今天就有兩組「寶島內戰」。

除「麟洋配」拍下自家人闖關，女單上演另一場內戰，余芊慧3局大戰以8：21、21：19、21：16逆轉「交大學霸」許玟琪，和白馭珀都晉級第2輪。

歐洲連闖決賽，並在德國公開賽終結6年「冠軍荒」的盧敬堯／楊博涵，本周排名上升到世界第18，但今天碰世界排名22的姜敏赫／徐承宰，以16：21、12：21吞敗，首輪出局。

王齊麟先前的歐洲3站在台養傷，李洋改搭土銀學弟盧震出賽；澳洲公開賽「麟洋配」重新合體，兩人名列男雙第2種子，今天花37分鐘拍下同胞，和另兩組男雙李哲輝／楊博軒以及兄弟檔李芳任／李芳至晉級16強。