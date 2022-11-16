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ATP年終賽／史上最年輕！ 阿爾卡拉斯靠人助登頂年終球王

聯合新聞網／ 綜合報導
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）榮登史上最年輕的年終球王。 法新社
阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）榮登史上最年輕的年終球王。 法新社

ATP年終賽開打，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因腰傷缺席生涯首次年終賽，世界球王寶座有可能不保，不過在小組賽中能撼動球王的納達爾（Rafael Nadal）、西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）接連吞敗，確定無緣世界第一，19歲的阿爾卡拉斯榮登史上最年輕的年終球王。

阿爾卡拉斯今年打出生涯年，季初從世界排名32名出發，今年在四大網球公開賽，總共拿下16勝3敗。9月美網時，擊敗挪威好手魯德（Casper Ruud），除了拿下生涯首座大滿貫冠軍，同時也登頂成世界球王，為西班牙第4位。

在今天世界第二的納達爾連輸兩場小組賽，以及西西帕斯不敵約克維奇（Novak Djokovic）後，以19歲又214天之齡登上年終球王，刷新原本澳洲名將休威特（Lleyton Hewitt）20歲又275天紀錄，成為ATP史上最年輕的年終球王。

阿爾卡拉斯被認為是納達爾的接班人，此次年終登頂，打破了18年來由「四巨頭」的壟斷，過去約克維奇（Novak Djokovic）總共拿下史上最多的7次，今年退休的「費爸」費德勒（Roger Federer）和納達爾（Rafael Nadal）各獲得5次，墨瑞（Andy Murray）則是獲得1次。

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