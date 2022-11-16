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健力／丹麥傳捷報 中華隊單日4金入袋
我國健力選手代表隊赴丹麥參加2022年世界男、女健力錦標賽，單日就有4金進帳，包括謝宗庭、黃彥慈和吳宜衡都在當地時間15日的賽程帶回金牌，為代表隊連兩天都進帳獎牌，蔡英文總統在獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀金牌選手的精采表現。
中華健力代表隊共有8男、7女共15位選手參加2022年世界男、女健力錦標賽，周一展開的賽程就傳回捷報，曾姿穎和劉美香分別獲得女子47公斤級蹲舉銅牌、硬舉銅牌，吳宸霆在男子59公斤級獲得臥舉銅牌和硬舉銀牌，林逸鈞更是一舉拿下蹲舉銀牌、臥舉銀牌、硬舉銅牌和總和銀牌的好成績。
2022年世界運動會男子奪下輕量級銀牌的謝宗庭第2日賽程登場，一舉奪得男子66公斤級蹲舉銅牌、臥舉金牌、硬舉銀牌和總和金牌，其中臥舉、總和更雙雙破長青世界紀錄。
中華女將表現也亮眼，黃彥慈在女子57公斤級奪下臥舉金牌和總和銅牌，一掃今年世運會未奪牌的遺憾；最後上場的吳宜衡，男子74公斤級榮獲硬舉金牌，單日中華隊就有4面金牌入帳。選手透過對健力的熱情與執著，並經歷長期嚴格訓練，在2022年世界健力錦標賽的舞臺展現平日苦練的實力，獲得令人讚賞的佳績。
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