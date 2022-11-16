健力／丹麥傳捷報 中華隊單日4金入袋

我國健力選手代表隊赴丹麥參加2022年世界男、女健力錦標賽，單日就有4金進帳，包括謝宗庭、黃彥慈和吳宜衡都在當地時間15日的賽程帶回金牌，為代表隊連兩天都進帳獎牌，蔡英文總統在獲知喜訊後，立即拍發賀電恭賀金牌選手的精采表現。

中華健力代表隊共有8男、7女共15位選手參加2022年世界男、女健力錦標賽，周一展開的賽程就傳回捷報，曾姿穎和劉美香分別獲得女子47公斤級蹲舉銅牌、硬舉銅牌，吳宸霆在男子59公斤級獲得臥舉銅牌和硬舉銀牌，林逸鈞更是一舉拿下蹲舉銀牌、臥舉銀牌、硬舉銅牌和總和銀牌的好成績。

2022年世界運動會男子奪下輕量級銀牌的謝宗庭第2日賽程登場，一舉奪得男子66公斤級蹲舉銅牌、臥舉金牌、硬舉銀牌和總和金牌，其中臥舉、總和更雙雙破長青世界紀錄。