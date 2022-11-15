奧會／5代表參與IWG大會 陳怡安盼接軌國際

中華奧會派團參加在紐西蘭奧克蘭舉行的「國際女性與運動工作小組IWG第八屆大會」，本屆大會主題訂為「改變激發改變（Change Inspires Change）」，光是今天第2天議程就有不同主題的45場次活動，代表參加的中華奧會性平委員會主委陳怡安也盼積極投入國際活動，增加台灣能見度。

今天主題分別聚焦性別平權領導力、能見度及發聲、行動、媒體等不同面向，陳怡安認為IWG本屆大會除議題多元，也有別於傳統對於國際會議的印象，氣氛相當熱絡，大會安排許多活動、互動與問答時段，與會者也都樂於討論分享，藉由活力十足的方式，激盪出更多火花與共鳴。

陳怡安表示，從許多組織及單位具體的分享內容中，可以看出，經過多年的投入努力、克服困難，許多國家政府也挹注資源的情況下，不少單位在運動平權道路上已經走得很前面；她也感謝中華奧會此次組團前來參與，希望未來在台灣也能在各界支持下，做更多的事；熱情投入。

陳怡安與中華奧會國際組同仁蔡亦昕月初才自巴林返國，當時參加亞奧會OCA的性別平等研討會。陳怡安說，有別於IWG，亞奧會的研討會聚焦於討論各國家奧會NOC能在運動平權議題上。

本屆IWG大會中華奧會由5名代表與會，包括性平委員會正副主委陳怡安與劉柏君，以及中華奧會委員林依瑩、中華奧會運動促進和平委員會委員戚海倫及國際組同仁蔡亦昕。劉柏君在台灣推動運動平權多年，也有許多實際案例在這次IWG大會向他國代表分享，例如在雲林崙背舉行的女孩棒球營，就讓許多與會國際代表大為肯定。

中華奧會委員林依瑩今天除參加大會舉辦之健走活動，也在今日首場活動上台參與具紐西蘭在地特色的活動。林依瑩表示，除了平權議題，能充分感受到大會將紐西蘭原民文化融入活動設計的用心，印象相當深刻。