快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

奧會／5代表參與IWG大會 陳怡安盼接軌國際

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華奧會由5名代表赴紐西蘭奧克蘭參加「國際女性與運動工作小組IWG第八屆大會」。圖／中華奧會提供
中華奧會由5名代表赴紐西蘭奧克蘭參加「國際女性與運動工作小組IWG第八屆大會」。圖／中華奧會提供

中華奧會派團參加在紐西蘭奧克蘭舉行的「國際女性與運動工作小組IWG第八屆大會」，本屆大會主題訂為「改變激發改變（Change Inspires Change）」，光是今天第2天議程就有不同主題的45場次活動，代表參加的中華奧會性平委員會主委陳怡安也盼積極投入國際活動，增加台灣能見度。

今天主題分別聚焦性別平權領導力、能見度及發聲、行動、媒體等不同面向，陳怡安認為IWG本屆大會除議題多元，也有別於傳統對於國際會議的印象，氣氛相當熱絡，大會安排許多活動、互動與問答時段，與會者也都樂於討論分享，藉由活力十足的方式，激盪出更多火花與共鳴。

陳怡安表示，從許多組織及單位具體的分享內容中，可以看出，經過多年的投入努力、克服困難，許多國家政府也挹注資源的情況下，不少單位在運動平權道路上已經走得很前面；她也感謝中華奧會此次組團前來參與，希望未來在台灣也能在各界支持下，做更多的事；熱情投入。

陳怡安與中華奧會國際組同仁蔡亦昕月初才自巴林返國，當時參加亞奧會OCA的性別平等研討會。陳怡安說，有別於IWG，亞奧會的研討會聚焦於討論各國家奧會NOC能在運動平權議題上。

本屆IWG大會中華奧會由5名代表與會，包括性平委員會正副主委陳怡安與劉柏君，以及中華奧會委員林依瑩、中華奧會運動促進和平委員會委員戚海倫及國際組同仁蔡亦昕。劉柏君在台灣推動運動平權多年，也有許多實際案例在這次IWG大會向他國代表分享，例如在雲林崙背舉行的女孩棒球營，就讓許多與會國際代表大為肯定。

中華奧會委員林依瑩今天除參加大會舉辦之健走活動，也在今日首場活動上台參與具紐西蘭在地特色的活動。林依瑩表示，除了平權議題，能充分感受到大會將紐西蘭原民文化融入活動設計的用心，印象相當深刻。

棒球

延伸閱讀

G20峰會致詞 印度總理莫迪籲俄烏停火

影／COP27不同的台灣聲音！前立委批政府漠視原民權益 獲國際關注

聯合國大會通過決議 要求俄對烏克蘭戰爭賠償

前進COP27／埃及人憂「夏天已非夏天」氣候正義恐在富國角力中犧牲

相關新聞

網球／約克維奇證實獲澳洲簽證 將爭第10座澳網金盃

澳洲政府已核發簽證給塞爾維亞男網名將約克維奇，他將可參加明年的澳洲網球公開賽（Australian Open），志在力奪...

跆拳道世錦賽／踢下奧運金牌選手 羅嘉翎雪恥奪銀

去年東京奧運，跆拳道女將羅嘉翎在4強賽敗給最後奪金的美國對手佐拉蒂琪，昨天世界錦標賽甜蜜復仇，在女子57公斤級8強賽先擊...

ATP年終賽／約克維奇輕鬆打晉4強 羅布列夫氣到砸拍洩憤

ATP年終賽預賽持續進行中，塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）在愛妻和小孩面前強勢取得2連勝，生涯第11度挺進4強，持續朝第6冠邁進。 約克維奇前場比賽直落2擊敗希臘好手西西

ATP年終賽／史上最年輕！ 阿爾卡拉斯靠人助登頂年終球王

ATP年終賽開打，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因腰傷缺席生涯首次年終賽，世界球王寶座有可能不保，不過在小組賽中能撼動球王的納達爾（Rafael Nadal）、西西帕斯（S

法國大革命象徵弗里吉亞帽 獲選巴黎奧運吉祥物

法蘭西共和國的重要象徵弗里吉亞帽（Phrygian cap），今天長出雙腿並穿上運動鞋，以2024年巴黎奧運會吉祥物的身...

自行車／騎車來去全台最大高山湖泊「翠峰湖」

去年原本11月要來，當時怕天氣冷，只騎「土場到太平山莊」，這次注意天氣來的剛剛好，天氣涼涼有太陽，而且沒起霧，才能看到「翠峰湖」如此美景。 12號星期六一早出發太平山，因為怕車輛管制，決定車子開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。