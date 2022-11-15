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澳洲羽賽／麟洋配再合體 首輪上演寶島內戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。(本報資料照片／記者曾原信攝影）
「麟洋配」李洋（後）與王齊麟。(本報資料照片／記者曾原信攝影）

歐洲3站短暫「分手」的東京奧運金牌組合「麟洋配」王齊麟／李洋，本周將在雪梨重新合體，兩人名列澳洲公開賽男雙第2種子，明天首戰對決同胞蘇敬恒／葉宏蔚，爭取16強資格。

澳洲公開賽屬於BWF超級300系列賽，總獎金18萬美元，包括前一站德國男雙封王的「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵、「麟洋配」和女單好手白馭珀、「交大學霸」許玟琪等都參戰，今天會外賽先點燃戰火，混雙會內賽接續登場。

李洋明天和王齊麟合拍前，今天和混雙夥伴林琬清千出擊，兩人以21：10、22：20拍下印尼組合察尤諾 （Akbar Bintang Cahyono）／伊斯拉米（Marsheilla Gischa Islami）闖關，成為16強的4組台將組合之一。

葉宏蔚／李佳馨、張課琦／李芷蓁和楊博軒／胡綾芳今天也從混雙會內賽首輪出線，5組台將只有李哲輝／許雅晴落馬。

明天會內賽全面開戰，共有15組台將將出賽，世界排名48的宋碩芸抽到「籤王」，首輪就碰世界排名高居第2的南韓「天才少女」安洗瑩，余芊慧則和許玟琪首戰碰頭，自家人廝殺拚16強門票。

許玟琪 李洋 麟洋配

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