網球／傳約克維奇已獲簽證可打澳網 澳洲撤銷入境禁令

國營澳洲廣播公司（ABC）與英國「衛報」（The Guardian）澳洲版今天報導，塞爾維亞網球名將約克維奇（NovakDjokovic）已獲發簽證，可於明年1月參加澳洲網球公開賽。

路透社報導，前球王約克維奇因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在今年1月澳網開打前被驅逐出境，原本他到2025年都不得入境澳洲。

澳洲廣播公司確認移民部長佳爾斯（Andrew Giles）已推翻禁令，允許約克維奇出賽。

澳洲移民部發言人拒絕評論相關報導。

澳洲7月已取消國際旅客必須提出COVID疫苗接種證明的規定。約克維奇10月曾說，有關推翻禁令的進展，他已收到「正面信號」。

根據澳洲移民法，約克維奇3年內將不得再申請澳洲簽證，除非移民部長接受其有無法抗拒之因素或值得同情之處。

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）今年1月就說過：「的確有3年禁令這回事，但在適當情況下，若（一個人）有機會重返澳洲，我們到時會再做考慮。」