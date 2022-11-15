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足球／C羅爆料遭逼宮 曼聯發聲明回應

聯合新聞網／ 綜合報導
葡萄牙球星C羅。 路透社
葡萄牙球星C羅。 路透社

2022世界盃足球賽即將在11月21日開踢，葡萄牙球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）日前受訪時大爆料，稱所屬球隊曼聯的總教練滕哈格（Erik ten Hag）和其他球隊高層正逼他離隊，覺得自己遭受背叛。對此，曼聯今日也發布聲明回應。

曼聯在聲明中表示，「球隊已經注意到C羅的相關報導，我們會在確定完整的事實後，考慮做出回應。現階段的重點仍是為下半球季做準備，同時延續目前的氣勢，團結和信念需要透過球員、教練、工作人員及球迷共同建立。」

另外，根據知名媒體《ESPN》報導，曼聯內部消息源表示，是C羅的經紀團隊先主動尋求轉隊，與C羅的說法完全相反。另外針對球隊長年沒有長進這件事，曼聯則說他們已花費20萬英鎊翻新餐廳、泳池、訓練室等硬體設備，並依照教練滕哈格的要求，打造先進的會議室。

經過開季前的轉隊傳聞、被降為替補球員，以及多次將帥不合的事件，《ESPN》也推測這次C羅毫不留情的開砲，是他向球團要求在1月轉會截止日前讓他離隊的訊號。

團隊 餐廳 足球 葡萄牙

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