ATP年終賽／當奶爸後還沒開胡 納達爾：還需要時間

ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，升格人父的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）出師不利，首戰以6：7（3：7）、1：6不敵首度進入年終賽的美國好手弗里茲（Taylor Fritz），美網後仍一勝難求。

「這需要時間，我碰球的時間比他少很多，我覺得所有事情都好快。」從沒拿過年終賽金盃的納達爾說。

36歲的納達爾從9月美網後只參加巴黎名人賽，他透露還在從近期傷勢中復原，正在尋找個人最佳狀態，「通常我會從比較低階比賽找回感覺，通常你不需要打出最高水準就可以贏下幾場比賽，如果這些都成真，當你遇到頂尖球員，就能準播妥當。」

不過ATP年終賽是匯集年度積分前8的選手，納達爾坦言面對弗里茲，又是在室內硬地，讓自己打得掙扎，處於被動的一方。

弗里茲是因目前世界第一的西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷缺席才替補進入年終賽8人名單，處女秀就拍下名滿天下的納達爾，他自評發球表現很好，「搶7」先下一城後也在第二盤維持優勢，納達爾也讚對手第二盤表現優於自己。

「比賽最後，弗里茲打得非常好，我無法駕馭他的力量。」納達爾說。

還沒嚐過年終賽登頂滋味的納達爾，今年分到綠組，出師不利後若想取得分組前2的晉級資格，接續面對挪威好手魯德（Casper Ruud）和加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）有非勝不可的壓力。

今年法網和美網都打進大滿貫決賽的魯德，今天以7：6（7：4）、6：4拍下阿里辛，和弗里茲取得晉級優勢。