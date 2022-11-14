ATP年終賽／美網至今3連敗 新手奶爸納達爾不敵弗里茲

西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）今天以6：7（3：7）、1：6敗給美國對手弗里茲（Taylor Fritz），競逐生涯ATP世界巡迴年終賽首冠之路出師不利。

法新社報導，納達爾輝煌戰績，獨缺ATP年終賽冠軍，而他今天以直落2吞敗，意味著他要在分組賽出線恐怕不容易。

這位36歲「蠻牛」若要晉級4強，實際上接下來兩場比賽都必須獲勝，打敗同組的加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）和挪威好手魯德（Casper Ruud）。

世界排名第1的西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退出年終賽後，弗里茲替補上陣，這是他生涯首度參與年終賽。弗里茲今天一些強勢的表現讓納達爾不好應付。

弗里茲賽後說：「我打得不錯，顧好發球，維持發球水準，我在搶7局表現很不錯」、「我一過了此關就想在第2盤有相同的表現，顧好我的發球並且把握機會破發。」

首度打進年終賽的美國好手弗里茲（Taylor Fritz）（圖）擊敗西班牙老將納達爾。 路透社

路透社報導，納達爾自9月美國公開賽4輪中箭落馬後，只打了1場單打賽，在巴黎大師賽（Paris Masters）復出首戰提前打包。

納達爾告訴記者：「即使我一直在練球，且比我的比賽狀況好很多，我還是需要多打這種水準的比賽，這點毫無疑問。」

此外，魯德也以7：6（7：4）、6：4直落2擊敗阿里辛，各組的前兩名將可取得4強賽門票。