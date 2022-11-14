快訊

政院附近凌晨傳槍響！3車競速追撞釀1死 黑衣人襲警中彈

新冠康復後容易失眠？醫師告訴你原因及終結睡眠障礙方法

ATP年終賽／美網至今3連敗 新手奶爸納達爾不敵弗里茲

中央社／ 義大利杜林13日綜合外電報導
「蠻牛」納達爾（圖）年終賽小組賽事出師不利，敗給美國新星弗里茲。 美聯社
「蠻牛」納達爾（圖）年終賽小組賽事出師不利，敗給美國新星弗里茲。 美聯社

西班牙名將納達爾Rafael Nadal）今天以6：7（3：7）、1：6敗給美國對手弗里茲（Taylor Fritz），競逐生涯ATP世界巡迴年終賽首冠之路出師不利。

法新社報導，納達爾輝煌戰績，獨缺ATP年終賽冠軍，而他今天以直落2吞敗，意味著他要在分組賽出線恐怕不容易。

這位36歲「蠻牛」若要晉級4強，實際上接下來兩場比賽都必須獲勝，打敗同組的加拿大新星阿里辛（Felix Auger-Aliassime）和挪威好手魯德（Casper Ruud）。

世界排名第1的西班牙新星阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退出年終賽後，弗里茲替補上陣，這是他生涯首度參與年終賽。弗里茲今天一些強勢的表現讓納達爾不好應付。

弗里茲賽後說：「我打得不錯，顧好發球，維持發球水準，我在搶7局表現很不錯」、「我一過了此關就想在第2盤有相同的表現，顧好我的發球並且把握機會破發。」

首度打進年終賽的美國好手弗里茲（Taylor Fritz）（圖）擊敗西班牙老將納達爾。 路透社
首度打進年終賽的美國好手弗里茲（Taylor Fritz）（圖）擊敗西班牙老將納達爾。 路透社

路透社報導，納達爾自9月美國公開賽4輪中箭落馬後，只打了1場單打賽，在巴黎大師賽（Paris Masters）復出首戰提前打包。

納達爾告訴記者：「即使我一直在練球，且比我的比賽狀況好很多，我還是需要多打這種水準的比賽，這點毫無疑問。」

此外，魯德也以7：6（7：4）、6：4直落2擊敗阿里辛，各組的前兩名將可取得4強賽門票。

納達爾 Rafael Nadal

延伸閱讀

網球／挑戰生涯第一座年終賽金盃 納達爾傷癒再出發

網球／年終賽分組揭曉！納達爾17度挑戰力拚生涯首冠

巴黎名人賽／納達爾生子後爆冷出局 梅德維夫一輪遊氣到摔拍

巴黎名人賽／不為球王寶座而戰 納達爾剛離家就想念寶貝兒子

相關新聞

ATP年終賽／當奶爸後還沒開胡 納達爾：還需要時間

ATP年終賽在義大利杜林點燃戰火，升格人父的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）出師不利，首戰以6：7（3：...

羽球／挪威賽台灣包辦3冠 林俊易奪個人本季第5冠

台灣好手在挪威羽球國際賽捷報不斷，單站包辦3座冠軍，男單決賽還上演「台灣內戰」，結果由「左手重砲」林俊易以21：12、2...

足球／國小迷你足球賽花博開踢 小奧運讓親子暢快運動

由中華民國迷你足球協會主辦的111年國民小學迷你足球賽預賽北一區和分區挑戰賽，12、13日在台北花博爭艷館熱鬧開踢，現場...

足球／YAMAHA CUP北二區預賽 桃市文山、同安藍進決賽

第13屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽北二區預賽，在桃園青埔足球場開踢兩天，30支球隊競爭兩張全國總決賽門票，...

網球／挑戰生涯第一座年終賽金盃 納達爾傷癒再出發

網球盛事2022ATP年終總決賽即將在義大利杜林火熱開打，其中西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先前因傷多次缺陣近期賽事，也無拿下過年終賽金盃，因此格外備受關注。日前他在接受採訪時，直言

足球／陸媒：中國國足前主帥李鐵被帶走調查

陸媒「新浪體育」引述體育節目主持人消息，指中國國家足球隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查，據悉，被帶走前李鐵正在參加中國國家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。