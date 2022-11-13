足球／國小迷你足球賽花博開踢 小奧運讓親子暢快運動

由中華民國迷你足球協會主辦的111年國民小學迷你足球賽預賽北一區和分區挑戰賽，12、13日在台北花博爭艷館熱鬧開踢，現場還舉辦全台唯一的「小奧運親子運動會」，而身為中華民國迷你足球協會推廣大使的許淑華也在今天親臨現場體驗。

國小迷你足球賽是全國唯一22縣市的最大規模幼童足球比賽，經過各區域賽激戰後，陸續舉辦北中南東共五場各區挑戰賽，上周桃園分區挑戰賽就已率先登場，今天則是輪到北一區和分區挑戰賽在台北花博爭艷館舉行。

在今天開幕儀式上，包括迷你足球推廣大使許淑華、前衛福部長陳時中、賽事贊助夥伴雲豹能源總經理趙書閔都蒞臨現場，其中許淑華更親自體驗VR足球遊戲；她表示，卡達世界盃即將開踢，希望小朋友可以藉由這次活動體驗到足球的樂趣。