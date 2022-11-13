快訊

誰爆料？檢警赴招待所連環爆 自稱檢舉人：真的不是我

4台人躲漁船偷渡至大陸...出海前遭查獲 仲介竟是退休警

足球／國小迷你足球賽花博開踢 小奧運讓親子暢快運動

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
小奧運籃球項目有北市大校隊專業指導。圖／台灣運動文創提供
小奧運籃球項目有北市大校隊專業指導。圖／台灣運動文創提供

由中華民國迷你足球協會主辦的111年國民小學迷你足球賽預賽北一區和分區挑戰賽，12、13日在台北花博爭艷館熱鬧開踢，現場還舉辦全台唯一的「小奧運親子運動會」，而身為中華民國迷你足球協會推廣大使的許淑華也在今天親臨現場體驗。

國小迷你足球賽是全國唯一22縣市的最大規模幼童足球比賽，經過各區域賽激戰後，陸續舉辦北中南東共五場各區挑戰賽，上周桃園分區挑戰賽就已率先登場，今天則是輪到北一區和分區挑戰賽在台北花博爭艷館舉行。

在今天開幕儀式上，包括迷你足球推廣大使許淑華、前衛福部長陳時中、賽事贊助夥伴雲豹能源總經理趙書閔都蒞臨現場，其中許淑華更親自體驗VR足球遊戲；她表示，卡達世界盃即將開踢，希望小朋友可以藉由這次活動體驗到足球的樂趣。

除了國小迷你足球賽外，今天會場也舉行了「小奧運親子運動會」活動，讓小朋友可以體驗包括足球、田徑、網球、籃球、羽球、高爾夫、桌球等多項活動，並由北市大專業教練指導員以符合課綱教程在場指導培元，寓教於樂和創快運動一次滿足。

迷你足球推廣大使許淑華（右3）與出席貴賓合影。圖／台灣運動文創提供
迷你足球推廣大使許淑華（右3）與出席貴賓合影。圖／台灣運動文創提供

高爾夫 田徑 雲豹

延伸閱讀

許淑華公布民調穩定領先 蔡培慧：應該是緊張了

影／許淑華中興新村拜票被摸腰 原來是阿嬤擔心這件事

用行動表達決心？朱立倫暗示辭立委 許淑華親曝規畫

蔣萬安辭立委 朱立倫：許淑華也會用具體行動表達決心

相關新聞

足球／國小迷你足球賽花博開踢 小奧運讓親子暢快運動

由中華民國迷你足球協會主辦的111年國民小學迷你足球賽預賽北一區和分區挑戰賽，12、13日在台北花博爭艷館熱鬧開踢，現場...

足球／YAMAHA CUP北二區預賽 桃市文山、同安藍進決賽

第13屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽北二區預賽，在桃園青埔足球場開踢兩天，30支球隊競爭兩張全國總決賽門票，...

網球／挑戰生涯第一座年終賽金盃 納達爾傷癒再出發

網球盛事2022ATP年終總決賽即將在義大利杜林火熱開打，其中西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先前因傷多次缺陣近期賽事，也無拿下過年終賽金盃，因此格外備受關注。日前他在接受採訪時，直言

足球／陸媒：中國國足前主帥李鐵被帶走調查

陸媒「新浪體育」引述體育節目主持人消息，指中國國家足球隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查，據悉，被帶走前李鐵正在參加中國國家...

健美／碩美六塊肌大專錦標賽奪3金 教練：嚴控自律社交飲食

就讀高師大、來自台東健美好手翁立嚴，從國中開始練健身健美，10年來為鍛鍊身型、參加比賽，他以毅力培養日常生活、飲食，尤其...

慢壘／三立貨櫃盃擴大舉辦熱鬧開幕 首度轉播賽事

2022年第七屆三立貨櫃盃全國慢速壘球邀請賽今天(12日)起進行一連兩天賽事，來自全國21支慢壘球隊於台南歸仁棒球場、文中66壘球場切磋球技。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。