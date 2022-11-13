足球／YAMAHA CUP北二區預賽 桃市文山、同安藍進決賽

第13屆YAMAHA CUP快樂踢球趣兒童足球賽北二區預賽，在桃園青埔足球場開踢兩天，30支球隊競爭兩張全國總決賽門票，最終由桃園市文山國小、同安國小藍隊取得晉級資格。

文山國小在淘汰賽先以2：0擊敗LJES噗攏共，再以2：1力退新北市自強國小，將首度在決賽亮相，教練蘇豐雄說，小朋友表現非常棒，能闖進全國賽出乎自己的預料，他們真的有開心踢球。

蘇豐雄表示，帶隊理念就是希望小朋友好好享受足球，比賽是很有趣的事情，都以鼓勵為主，不會罵小孩。

文山首度闖進全國賽，他說：「決賽可以遇到很多不同球隊，讓孩子們知道，不是只有桃園，全國還有很多很強的隊伍，去體驗看看。」

曾獲YAMAHA CUP冠軍的同安國小藍隊，最終以5：1大勝UNITY足球俱樂部，再度拿下全國賽門票，教練兼經理陳明吟表示，會再加強孩子的態度、默契，希望在總決賽能有好表現。

同安在第9屆拿下優勝、第10屆奪冠，這次在北二區淘汰賽先以6：0擊敗Torero，再勝UNITY闖進全國賽；陳明吟坦言，這批孩子先前在學童盃拿下北區冠軍，總決賽成績卻不如預期，來到這裡希望拚回來，拿下好成績。

陳明吟說：「雖然贏球，但我們勝不驕、敗不餒，還是要求孩子打出平時所學的東西，這樣教練也會比較開心，接下來目標就是冠軍。」

YAMAHA快樂隊自2017年參賽以來，首次闖進淘汰賽，暫代教練的家長鄒明翰表示，關鍵就是小朋友踢出隊形、發揮出教練平時所教的東西。

YAMAHA快樂隊由家長帶隊，在北二區闖進淘汰賽，鄒明翰透露，前一晚特別向教練請益，依照教練的分配踢球，讓球員照著平常的訓練發揮。