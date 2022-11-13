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足球／陸媒：中國國足前主帥李鐵被帶走調查

中央社／ 台北13日電

陸媒「新浪體育」引述體育節目主持人消息，指中國國家足球隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查，據悉，被帶走前李鐵正在參加中國國家足協舉辦的職業級教練培訓會議。

新浪體育官方微博12日引述「李平康1991」微博帳號的發文，指國足前主帥李鐵被有關部門帶走調查。

微博認證為體育節目主持人「李平康1991」12日發文指出，「多個消息源確認李鐵確實出了點情況，不過從之前的情況看，被帶走也不一定就會坐實，只不過尷尬的是，昨天剛剛官宣加入世界杯解說天團，如果不能在世界杯開始前回來，他這個事就等於公開了！」

陸媒「紅星新聞」12日晚報導，據知情人士透露，此事並非完全空穴來風，但感覺已經沒事了，「好多事情不是網上傳的那麼簡單。等着看他（李鐵）的解說吧！」

紅星新聞12日晚嘗試聯絡中國足協，但相關聯繫人沒有回覆。

李鐵的微博最後一次更新是7日，他發文指「每屆世界杯都會想起曾經我們一起拼過命的時光！總有種感覺，那些日子就像前幾天的經歷，20多年一晃而過，誰又不感嘆我們曾擁有過如此痛快的青春啊！」

目前中國官方尚未對李鐵被帶走一事有任何通報。

現年45歲的李鐵曾當選中國足球先生，2002至2006年曾效力英超球隊愛華頓，2008年返回中國效力中超，2012年起改任教練工作。2019年底李鐵接替意大利籍的納比擔任國足主帥，2021年12月辭職，由李霄鵬接任。

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