網球／挑戰生涯第一座年終賽金盃 納達爾傷癒再出發

網球盛事2022ATP年終總決賽即將在義大利杜林火熱開打，其中西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先前因傷多次缺陣近期賽事，也無拿下過年終賽金盃，因此格外備受關注。日前他在接受採訪時，直言可能難以像好友費德勒（Roger Federer）一樣打到40多歲才退役。

36歲的納達爾本季先是奪下澳網、法網雙料大滿貫冠軍，但在賽季後段時遇到傷勢困擾，溫布頓、美國都因傷沒有完整出賽，而在巴黎名人賽爆冷門一戰就出局，此次的年終總決賽大家都在期望三巨頭之一的「蠻牛」能夠重返過去20連勝的巔峰。

為了備戰此次年終總決賽，納達爾早早就到義大利準備，在接受記者採訪時被問及退休問題，他表示自己無法預測，不確定未來會怎麼樣，「在我28、29歲時，也無法想像自己36歲還在打球，甚至是高張力的競賽。目前只想繼續前進、享受比賽，能多打一年，都是一種恩賜」。

此次年終賽納達爾首輪要對上初登場的美國新星弗里茲（Taylor Fritz），對於這次挑戰自己第一個年終大冠軍他表示「我很高興，因為我能夠訓練也很期待能打好」，「如果我不認為我有機會為我的目標而戰，我不會在出現這裡。我想是有機會的。」