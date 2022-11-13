快訊

美期中選舉／民主黨保住參院 拜登不至完全跛腳

網球／挑戰生涯第一座年終賽金盃 納達爾傷癒再出發

聯合新聞網／ 綜合報導
「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）力求年終賽首座金盃。 美聯社
「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）力求年終賽首座金盃。 美聯社

網球盛事2022ATP年終總決賽即將在義大利杜林火熱開打，其中西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先前因傷多次缺陣近期賽事，也無拿下過年終賽金盃，因此格外備受關注。日前他在接受採訪時，直言可能難以像好友費德勒（Roger Federer）一樣打到40多歲才退役。

36歲的納達爾本季先是奪下澳網、法網雙料大滿貫冠軍，但在賽季後段時遇到傷勢困擾，溫布頓、美國都因傷沒有完整出賽，而在巴黎名人賽爆冷門一戰就出局，此次的年終總決賽大家都在期望三巨頭之一的「蠻牛」能夠重返過去20連勝的巔峰。

為了備戰此次年終總決賽，納達爾早早就到義大利準備，在接受記者採訪時被問及退休問題，他表示自己無法預測，不確定未來會怎麼樣，「在我28、29歲時，也無法想像自己36歲還在打球，甚至是高張力的競賽。目前只想繼續前進、享受比賽，能多打一年，都是一種恩賜」。

此次年終賽納達爾首輪要對上初登場的美國新星弗里茲（Taylor Fritz），對於這次挑戰自己第一個年終大冠軍他表示「我很高興，因為我能夠訓練也很期待能打好」，「如果我不認為我有機會為我的目標而戰，我不會在出現這裡。我想是有機會的。」

納達爾

相關新聞

網球／挑戰生涯第一座年終賽金盃 納達爾傷癒再出發

網球盛事2022ATP年終總決賽即將在義大利杜林火熱開打，其中西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）先前因傷多次缺陣近期賽事，也無拿下過年終賽金盃，因此格外備受關注。日前他在接受採訪時，直言

足球／陸媒：中國國足前主帥李鐵被帶走調查

陸媒「新浪體育」引述體育節目主持人消息，指中國國家足球隊前主帥李鐵被有關部門帶走調查，據悉，被帶走前李鐵正在參加中國國家...

健美／碩美六塊肌大專錦標賽奪3金 教練：嚴控自律社交飲食

就讀高師大、來自台東健美好手翁立嚴，從國中開始練健身健美，10年來為鍛鍊身型、參加比賽，他以毅力培養日常生活、飲食，尤其...

慢壘／三立貨櫃盃擴大舉辦熱鬧開幕 首度轉播賽事

2022年第七屆三立貨櫃盃全國慢速壘球邀請賽今天(12日)起進行一連兩天賽事，來自全國21支慢壘球隊於台南歸仁棒球場、文中66壘球場切磋球技。

自行車／騎遇福爾摩沙今啟動 癌友熱血揪團挑戰自我

2022騎遇福爾摩沙今天正式啟動，領航騎士團將走訪台灣後花園，用實際行動支持花東旅遊，由癌友組成的「愛喲！血拾輪」（癌友...

台灣西洋棋小選手揚威東亞青盃 明年賽事移師台中舉行

台灣西洋棋小將今天揚威泰國曼谷，在2022東亞盃青少年西洋棋錦標賽勇奪公開組U16個人與團體冠軍，繼10月在印尼亞青盃獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。