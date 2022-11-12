自行車／騎遇福爾摩沙今啟動 癌友熱血揪團挑戰自我

2022騎遇福爾摩沙今天正式啟動，領航騎士團將走訪台灣後花園，用實際行動支持花東旅遊，由癌友組成的「愛喲！血拾輪」（癌友！血拾人）也勇敢走出戶外，挑戰自我。

為迎接疫後國內外自行車愛好者，交通部觀光局今年將「台灣自行車節」升級為「台灣自行車旅遊節」，更加豐富旅遊的元素，其中的主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」於今天正式啟動。

這項活動邁入第11年，自2012年舉辦以來，累計有來自全球各地210個團體、5800位自行車同好參加，除環島9天行程外，還規劃多元主題深度遊程，鼓勵民眾利用自行車騎訪鄉間小鎮、海濱田園，發現自行車上的美好時光。

騎遇福爾摩沙活動融合觀光局推動的16條多元路線，規劃多元遊程進行深度之旅，並搭配20家以上自行車友善旅宿，推動在地觀光，食宿遊購行一網打盡，對於沿途經過的各鄉鎮市都有促進當地觀光發展的成效。

加上自行車旅遊利器E-Bike，登高山、長距離的騎乘都不再是不可能的任務，讓更多民眾願意以自行車旅遊探訪台灣各地角落，探索福爾摩沙之美，今年參加活動的人數也提升到1295人。

繼去年嘉南深度遊後，騎遇福爾摩沙領航騎士團今年將用實際行動支持花東旅遊，以三天兩夜進行南橫之美、池上深度遊行程，用E-Bike 飽覽南橫絕美風景，在峽谷環繞下緩緩登上1068公尺環山圍繞的利稻村一探究竟。

交通部觀光局主任祕書林佩君也特地到出發地點與領航騎士團齊聚，感謝大家不畏路途遙遠，搭著火車到花蓮玉里展開這一趟旅程，她相信花東的美景是值得特地到訪的。

除了在玉里車站出發的領航騎士團外，今天另有從松山車站出發的E-Bike台3線環島團、台北騎士團，新北投捷運站出發的四極點大環島團，台中高鐵站出發的台中騎士團，建大公司出發的建大輪胎團，以及高雄出發的世豐螺絲團。

其中台北騎士團中有七位癌友一起來挑戰，以「愛喲！血拾輪」（癌友！血拾人）為隊名的他們，用實際行動鼓勵所有癌友勇敢走出戶外，透過運動趕走病痛，迎向更美好的未來，請大家一起為他們加油。