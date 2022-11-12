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自行車／騎遇福爾摩沙今啟動 癌友熱血揪團挑戰自我

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
悠遊卡公司董事長陳亭如（前排左起）、自行車新文化基金會董事長劉麗珠和交通部觀光局主任秘書林佩君參加領航騎士團。圖／自行車新文化基金會提供
悠遊卡公司董事長陳亭如（前排左起）、自行車新文化基金會董事長劉麗珠和交通部觀光局主任秘書林佩君參加領航騎士團。圖／自行車新文化基金會提供

2022騎遇福爾摩沙今天正式啟動，領航騎士團將走訪台灣後花園，用實際行動支持花東旅遊，由癌友組成的「愛喲！血拾輪」（癌友！血拾人）也勇敢走出戶外，挑戰自我。

為迎接疫後國內外自行車愛好者，交通部觀光局今年將「台灣自行車節」升級為「台灣自行車旅遊節」，更加豐富旅遊的元素，其中的主軸活動「騎遇福爾摩沙（Formosa 900）」於今天正式啟動。

這項活動邁入第11年，自2012年舉辦以來，累計有來自全球各地210個團體、5800位自行車同好參加，除環島9天行程外，還規劃多元主題深度遊程，鼓勵民眾利用自行車騎訪鄉間小鎮、海濱田園，發現自行車上的美好時光。

騎遇福爾摩沙活動融合觀光局推動的16條多元路線，規劃多元遊程進行深度之旅，並搭配20家以上自行車友善旅宿，推動在地觀光，食宿遊購行一網打盡，對於沿途經過的各鄉鎮市都有促進當地觀光發展的成效。

加上自行車旅遊利器E-Bike，登高山、長距離的騎乘都不再是不可能的任務，讓更多民眾願意以自行車旅遊探訪台灣各地角落，探索福爾摩沙之美，今年參加活動的人數也提升到1295人。

繼去年嘉南深度遊後，騎遇福爾摩沙領航騎士團今年將用實際行動支持花東旅遊，以三天兩夜進行南橫之美、池上深度遊行程，用E-Bike 飽覽南橫絕美風景，在峽谷環繞下緩緩登上1068公尺環山圍繞的利稻村一探究竟。

交通部觀光局主任祕書林佩君也特地到出發地點與領航騎士團齊聚，感謝大家不畏路途遙遠，搭著火車到花蓮玉里展開這一趟旅程，她相信花東的美景是值得特地到訪的。

除了在玉里車站出發的領航騎士團外，今天另有從松山車站出發的E-Bike台3線環島團、台北騎士團，新北投捷運站出發的四極點大環島團，台中高鐵站出發的台中騎士團，建大公司出發的建大輪胎團，以及高雄出發的世豐螺絲團。

其中台北騎士團中有七位癌友一起來挑戰，以「愛喲！血拾輪」（癌友！血拾人）為隊名的他們，用實際行動鼓勵所有癌友勇敢走出戶外，透過運動趕走病痛，迎向更美好的未來，請大家一起為他們加油。

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