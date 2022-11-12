台灣西洋棋小選手揚威東亞青盃 明年賽事移師台中舉行

台灣西洋棋小將今天揚威泰國曼谷，在2022東亞盃青少年西洋棋錦標賽勇奪公開組U16個人與團體冠軍，繼10月在印尼亞青盃獲U16團體第三名後更上層樓，贏得金牌佳績後，代表隊將於明天返國。

2022東亞盃青少年西洋棋錦標賽於11月5至12日在泰國曼谷舉行為期8天的比賽，進行慢棋、快棋及超快棋等項目，組別包括公開組及女子組之8歲、10歲、12歲、14歲、16歲及18歲組，共計11個國家派隊參加。中華青少年西洋棋代表隊由中華民國西洋棋協會祕書長陳美芳率隊於11月4日前往曼谷參賽，12名男、女選手表現優異，尤其是16歲組一路斬將過關，贏得冠軍。

個人公開組U16選手吳秉駪目前就讀建國中學二年級，他出賽9輪獲得7分，奪得冠軍；吳秉駪、孫長駒、賴泓奕三人在並吳秉駪個人冠軍加持下，助團隊在U16團體成績首次贏得冠軍。U16團體賽菲律賓隊獲第2，越南隊排名第3，馬來西亞隊獲第4名。

陳美芳表示，今天同時收到亞洲總會總執行長通知， 台灣已取得明年東亞盃青少年西洋棋錦標賽主辦權。2023東亞青少年西洋棋錦標賽預計在明年7月底在台中的舉辦，今天在大會閉幕式時主辦單位一併宣布這項訊息，各國紛紛前來祝賀。