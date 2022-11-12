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慢壘／三立貨櫃盃擴大舉辦熱鬧開幕 首度轉播賽事

聯合新聞網／ 智林體育台提供
第七屆三立貨櫃盃全國慢速壘球邀請賽熱鬧開幕。圖／大會提供
第七屆三立貨櫃盃全國慢速壘球邀請賽熱鬧開幕。圖／大會提供

2022年第七屆三立貨櫃盃全國慢速壘球邀請賽今天(12日)起進行一連兩天賽事，來自全國21支慢壘球隊於台南歸仁棒球場、文中66壘球場切磋球技。

今天上午在歸仁棒球場舉行的開幕典禮中，台南市慢速壘球協會理事長林宜瑾表示，三立貨櫃盃本來是國際邀請賽，因為疫情關係，今年還是維持防疫配備，只邀請國內選手，有來自澎湖縣菊島戰神的朋友，還有東部的花蓮縣代表隊等，期待大家能打出好成績，走出疫情的第一步。

內政部政務次長陳宗彥提到，七年前開始舉辦三立貨櫃盃，是國際邀請賽，這三年因為疫情關係，所以只邀請國內球隊，感謝三立貨櫃公司黃泳仁總經理全力支持，今年特別的地方是有轉播，球賽已經進到體育頻道，希望未來越辦越好。

三立貨櫃總經理黃泳仁指出，很開心看到全國21支菁英球隊齊聚台南共同切磋球藝，以球會友，更重要的目標是希望將慢速壘球推廣成為全民運動，讓更多人喜愛這項運動，為此今年擴大辦理，除了上週在台北舉辦賽事記者會，吸引更多媒體報導，更增加本次賽事live轉播，提供選手更棒的舞台，也希望透過轉播，讓全國觀眾更了解慢速壘球，選手之夜則邀請台南知名大廚，宴請選手及貴賓，藉以推廣台南美食。

今年轉播賽事將於11月12日開幕典禮轉播精彩賽事至11月13日閉幕典禮，歡迎民眾於緯來精彩台、公視＋、GetWinSport「YouTube、Twitch」轉播平台上觀賞精彩的比賽。

內政部政務次長陳宗彥、台南市慢速壘球協會理事長林宜瑾、三立貨櫃總經理黃泳仁出席開幕儀式。圖／大會提供
內政部政務次長陳宗彥、台南市慢速壘球協會理事長林宜瑾、三立貨櫃總經理黃泳仁出席開幕儀式。圖／大會提供

台南 疫情 澎湖縣

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