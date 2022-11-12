不畏東北季風 國內外123位頂尖衝浪高手台東飆浪！

2022台灣國際衝浪公開賽，今天在台東金樽盛大開幕，這次賽事台東取得世界衝浪聯盟WSL男子短板QS3000積分賽及女子短板QS5000積分賽，兩場積分賽總獎金達8萬美元，吸引13國123位頂尖好手聚焦金樽。

縣政府交通及觀光發展處指出，這場賽事也是WSL今年在全球的最後一場高積分賽，參賽名單中最受矚目的包括紐西蘭選手Paige Hareb、瑞典選手Kian Martin及印尼選手Oney Anwar，3人分別在兩場積分賽較勁。

今天開幕儀式參賽選手入境隨俗，接受在地阿美族部落耆老為活動進行祈福儀式，祈求賽事圓滿順利。副縣長王志輝致詞歡迎國內外選手及眷屬到台東，並表示台東具備發展水域活動優勢、是國際衝浪賽的重要一站。

由於今天陽光普照、浪況非常好，選手把握一波波長浪，大展身手。9天賽程不僅都能在現場看到選手比賽，賽事週邊活動也有在地衝浪協會舉辦衝浪市集及衝浪好好玩等，提供品嘗台東美食及 衝浪體驗。