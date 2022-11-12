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健走／永達保經公益健走強勢回歸 捐303萬長照專車基金

聯合報／ 聯合新聞網／即時報導
由永達保經董事長吳文永（左1）代表5045位參與者捐贈總報名費善款，由永達社福基金會汪用和執行長（右2）代表受贈。圖／永達保經提供
由永達保經董事長吳文永（左1）代表5045位參與者捐贈總報名費善款，由永達社福基金會汪用和執行長（右2）代表受贈。圖／永達保經提供

永達保經為鼓勵民眾一同運動強身，連續五年舉辦「永達齊步走 公益嘉年華」健走活動，去年因疫情影響健走活動改為線上舉辦，感謝永達人及保戶強力支持，今年強勢回歸。今天（12日）在新北大都會公園、台中東海大學、高雄澄清湖風景區舉行，北中南三地同步連線，鳴槍起走。今年報名人數高達5045人，活動報名費超過250萬元，全數作為「長照專車-八年捐贈計畫」的購置經費以外，更有一千多人響應支持長照專車捐贈計劃，全部捐款總額來到303萬元，以實際行動支持長期照護的推動。

本次活動大會特別邀請，2022亞洲輕艇錦標賽銅牌國手-林雍傑出席活動擔任運動大使，林雍傑指出，非常認同永達保經公益理念，鼓勵現場民眾保持良好運動習慣，多多參與健走活動。尤其此次活動報名費全數捐贈作為公益長照專車經費，他很開心能擔任活動大使和大家一起參加這麼有意義的活動。

永達保經董事長吳文永表示，本次活動感謝各界的支持參與，包括元大人壽、中國人壽、全球人壽、明台產物、富邦產險、國泰產險、遠雄人壽、金美克能、寶貝國際、名牌食品……等知名企業、知名品牌共襄盛舉。台灣進入高齡社會，大家都會面臨年老議題，長期照護更顯重要。永達繼完成百輛復康巴士後，從2018年開始推廣永續長照專車送達的理念，以八年時間，捐贈64輛長照專車，迄今邁入第五年已捐出40輛長照專車，希望透過長照專車，提供便捷安全的交通接送服務，讓長輩們多參與機構活動，增加互動機會活化大腦，降低或延緩失智風險，藉此豐富老後生活，也為縣市政府推動高齡友善城市盡一份心力。

此次健走活動於新北、台中及高雄三地同步舉行，透過視訊連線，同步鳴槍起走。北中南三區分別邀請到全方位主持人劉佳怜、鐵人主播侯以理及行腳節目主持人段慧琳擔任三區主持人，暖身操老師帶領大家暖身及收操，現場還有精采樂團表演及各式各樣的美食攤位，另增設微笑運動攤位有投籃機、棒球九宮格、足球箱、小小足球盃等現場趣味闖關運動，整場活動內容豐富，除了可以運動健身，有吃、有喝又有玩。這項活動更有各大贊助商大力支持總價值達100萬元的摸彩品。

永達保經董事長吳文永（右8）帶領北區3000多位愛行善、愛好健身的客戶一起齊步走。圖／永達保經提供
永達保經董事長吳文永（右8）帶領北區3000多位愛行善、愛好健身的客戶一起齊步走。圖／永達保經提供

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