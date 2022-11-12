世界青年拳擊錦標賽 台灣小將出征西班牙

台灣「拳擊女王」陳念琴今晚剛拿下亞洲拳擊錦標賽女子70公斤級金牌，台灣拳擊小將晚間接力出征，搭機飛往西班牙參加世界青年拳擊錦標賽。

2022年世界青年拳擊錦標賽今年在西班牙阿利坎特（Alicante）舉行，比賽日期為11月13日起至27日，台灣共派出11名選手、3名教練，一行共計14人，教練團保守評估，希望至少抱回2面獎牌。

總教練蕭璜議出發前透露，這次比賽目的是累積小選手實戰經驗，也希望透過比賽培養出更多世界級的頂尖拳手。

今年台灣世青拳擊代表隊選手共有6男、5女，其中女將吳瑀捷今年5月在世界中學生運動會女子63公斤級勇奪金牌，游晨妤是女子54公斤級銀牌得主，還有鍍銅的賴彥霖與劉宇珊，都是這次世青奪牌的重點和希望。

出征行前，台灣世青拳擊代表隊先在台灣體大集訓近3週，蕭璜議指出，青年隊都是未來接棒國家隊的重點培育選手，這次世青拳擊錦標賽則是最好磨練的機會和舞台，期許選手們盡力發揮，拿出最佳表現帶回佳績。