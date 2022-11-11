拳擊亞錦賽／陳念琴摘金超狂 場中跳起地板動作慶祝

我國「拳擊女王」陳念琴今天在亞洲拳擊錦標賽女子70公斤金牌戰，迎戰年僅21歲的泰國選手曼妮肯（Baison Manikon），最終陳念琴也在一路領先下，以5：0擊敗對手摘金，讓她開心的在場中跳起地板動作為自己慶祝。

在約旦安曼舉行的亞洲錦標賽，我國拳擊好手精銳盡出，日前包括黃筱雯、吳詩儀以及賴主恩已經聯手為我國拿下3面銅牌，其中賴主恩的銅牌還是我國近11年來在亞錦賽的首面男子獎牌。

至於陳念琴所參加的女子70公斤量級，抽到長籤的她從4強開始打起，並以4：1擊敗里約奧運銅牌、哈薩克好手夏金莫娃（Dariga Shakimova），挺進到金牌戰。

今天陳念琴金牌戰對手正是她今年4月在泰國公開賽金牌戰擊敗過的曼妮肯，該場賽事陳念琴椅5：0勝出摘金，拿下個人今年國際賽首勝，而雙方今天再度碰頭，陳念琴依舊佔得上風，在前兩回合打完都取得壓倒性的領先優勢。

第三回合，陳念琴滴水不漏的防守仍是讓對手難以攻破，甚至還伺機反擊，在比賽鈴聲敲響後到結果出爐前，陳念琴除了不斷揮手鼓動場邊觀眾情緒，也舉起左手放在耳邊聆聽結果，在裁判宣布由她取勝後，她甚至在場中跳起地板動作，為自己慶祝。

而這一面金牌也是陳念琴在亞錦賽的生涯首金，她過去曾在2019年曼谷亞錦賽拿下銀牌，2017年胡志明市亞錦賽則是鍍銅。