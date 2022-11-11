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教育走在檢測之前 中華運動禁藥防制基金會辦公室揭牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華運動禁藥防制基金會辦公室揭牌。 中華運動禁藥防制基金會
中華運動禁藥防制基金會辦公室揭牌。 中華運動禁藥防制基金會

財團法人中華運動禁藥防制基金會新辦公室今天落成於桃園國立體育大學圖書館2樓，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟、中華奧會主席林鴻道、國立體育大學校長邱炳坤及全國體總會長葉政彥等貴賓應邀參與揭牌典禮。

教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟在典禮致詞時說：「參考國際趨勢及鄰近國家做法，2021年3月讓國家運動禁藥管制機構獨立運作，政府作為最堅實的後盾與基金會攜手，共同維護競賽公平及保障運動員身心健康。」

基金會董事長陳全壽表示，「感謝教育部體育署的大力支持，在奧會林鴻道主席、中華奧會、大專體總、高中體總的捐助下成立基金會，在成立一年半的時間裡基金會積極推動運動禁藥防制的教育、國際賽事與國內賽內外檢測業務。新辦公室順利落成多虧有國體大邱校長的幫助，期待未來與體大合作推行運動禁藥防制觀念，跟隨國際潮流讓教育走在前端。」

在揭牌典禮現場特別安排教育宣導的活動攤位，呈現國內四大賽會及各項運動比賽現場的運動禁藥教育推廣，讓現場來賓一同體驗運動員接受運動禁藥觀念的教育模式，互動間展現基金會在運動禁藥教育內容的豐富多元性。

基金會執行長黃啟煌說：「為落實教育走在檢測之前，本會派講師前往中小學體育班進行運動禁藥講座，並與體大攜手在校園有運動禁藥教育專區，從基層教育到運動員的運動禁藥觀念培養，希望能讓更多人接觸了解。」

基金會揭幕儀式圓滿結束，基金會董事長陳全壽感謝所有貴賓親臨以行動支持運動禁藥防制運行，並期許基金會未來能發揮所長守護我國運動員的健康及為維持乾淨運動環境盡最大的努力。

體育署

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