羽球／中國堅持辦「泡泡」年終賽 戴資穎需先飛泰國隔離

職籃T1聯盟球隊桃園雲豹隊簽下前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），成為台灣職籃史上「最大咖」洋將。消息發佈後霍華德本人在昨（10日）晚間抵達台灣，雲豹隊中午開賣的前四場主場門票，也在開賣七分鐘後全數售罄，相對於去年第一個賽季票房慘澹，常被揶揄「沒人看」的雲豹隊甚至整個T1聯盟來說，無疑是對「隔壁棚」高人氣的另一職籃聯盟P. LEAGUE+一次漂亮的反撲，許多人也關注P. LEAGUE+的聲勢會不會被T1迎頭趕上。

2022-11-11 15:00