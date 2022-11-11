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羽球／中國堅持辦「泡泡」年終賽 戴資穎需先飛泰國隔離

聯合新聞網／ 綜合報導
小戴參賽前得先飛泰國隔離3天，才能到廣州參賽。 圖／Badminton Photo提供
小戴參賽前得先飛泰國隔離3天，才能到廣州參賽。 圖／Badminton Photo提供

世界羽聯（BWF）年終總決賽將於12月14日至18日在中國廣州舉行，儘管廣州近日疫情激增，加上嚴格的防疫政策，但BWF和中國政府仍打算在廣州舉辦，採用泡泡管理且不開放觀眾等嚴格措施。

BWF日前公布廣州年終賽的賽事說明書，內容建議參賽者12月7日先飛抵泰國曼谷隔離3天，且一定要進行PCR檢測，10日再從曼谷飛往廣州，賽事全程採取泡泡管理，參賽者進入前需要完全接種疫苗，並且只能在飯店、比賽場地及練習場地移動。

對於如此嚴格的防疫政策，印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）前天就在個人社群轉發馬來西亞國家隊可能因疫情退出年終賽的新聞並寫道，「情況看起來不太好。我還是希望年終賽的場地可以改變。」

年終賽需要年度巡迴賽積分排名世界前8才能參賽，目前戴資穎、周天成都確定取得參賽資格，男雙組合「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯目前在積分榜上落後南韓組合催率圭／金元昊2360積分，仍有機會參賽。

馬來西亞 疫情 曼谷 疫苗 泰國

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