體育署舉辦企業贊助感恩會 盼未來媒合更多企業加入

教育部體育署今年分別在台北、高雄，共舉辦三場企業贊助說明會，目的是要幫大家解答企業贊助體育運動上的種種問題，希望推動企業贊助體育運動，並透過現行媒合成功之案例，進一步鼓勵更多民營企業加入，於感恩節前夕，體育署為了感謝企業投入資源支援運動選手，健全體育發展環境，今天於台北美福飯店舉辦「111年企業贊助感恩會」，齊聚近百位產、官、學界代表，一同為今年運動企業贊助畫下完美句點，邁向112年嶄新出發。

說明會開場邀請到動感十足的的國立體育大學武術隊，為今天的感恩會揭開序幕。現場也邀請許多運動員代表，希望透過今日的感恩會，親自說出對企業的支持與感謝。

感恩分享一開始邀請到台灣石虎總教練強木在、長魏沛倫隊、選手施信安分享，強木在特別提到：「非常感謝台灣運彩公司今年在資金上大力資助重生的台灣石虎足球隊，石虎足球隊才能成長並維持至今，完成今年全部的企甲賽程。台灣石虎足球隊會將貴公司這份深情厚義回饋社會，用行動培育更多優秀的足球員，為國家踢出更亮麗的成績。」

台灣運動彩券蔡明哲副總經理提到，台灣石虎前身為大同足球隊，成立近一甲子時間，台灣運彩今年贊助台灣石虎達500萬元，不希望看到培育無數足球人才足球隊，因礙於經營經費，從此消失足壇，實在太可惜了，台灣運彩每年投入龐大資金進入體壇，即便今年沒有世足賽銷售額，也能達500億，希望藉此拋磚引玉，邀請更多企業加入運動贊助行列。

緊接著曾代表台灣參加視障柔道國際賽，也參與視障路跑，現在接受盲人馬術訓練的李吳凱，特別感謝漾拓國際股份有限公司對他的支持，使他更加意志堅定，也因有企業加入體育運動這棵樹更加綠意盎然。最後遠自南投縣來到台北參加感恩會的同富國中柔道隊，隊長拔力．索克魯曼分享對櫃買公司的感謝：「謝謝你們的贊助 讓我們在學校有更好的練習環境、器材 練習時更加安全、有效率 幫助我們在場上的表現更加亮眼」。

體育署林哲宏副署長也感謝國立體育大學協助舉辦此次感恩會，讓社會大眾更瞭解運動團隊受贊助後之益處，更透過此感恩會，媒合更多企業加入。