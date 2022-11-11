快訊

「挑戰者號」太空梭爆炸失事近37年 殘骸在佛州附近海底被尋獲

「無良公關」吵不完…陳時中籲停手 徐巧芯今補提告：我偏不要

網球／年終賽分組揭曉！納達爾17度挑戰力拚生涯首冠

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇、納達爾最快四強交鋒。 美聯社
約克維奇、納達爾最快四強交鋒。 美聯社

2022ATP年終總決賽分組出爐！新手奶爸西班牙「蠻牛」納德爾（Rafael Nadal）和目標挑戰第六座年終賽冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），分屬綠組及紅組，雙方必須打入四強才可能交鋒，其中目前高居世界第二的納達爾個人為第17次挑戰年終賽，過去卻一冠未得，這次外界看來機會頗大。

約克維奇在剛結束的巴黎大師賽一路到冠軍賽才被丹麥新星魯內（Andrey Rublev）爆冷擊敗，中斷個人近期13連勝，今天在年終賽分組出來後，準備挑戰瑞士傳奇「費爸」費德勒在年終賽6冠王紀錄的約克維奇，將與希臘西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、俄羅斯的梅德維夫（Daniil Medvedev）及盧布列夫（Andrey Rublev）同為紅組，這組除約克維奇奪過5次冠軍外，西西帕斯及梅德維夫也分別在2019、2020拿下冠軍，可謂競爭激烈。

另外36歲的「蠻牛」納達爾本季未見衰退，先後拿下澳網及法網雙料大滿貫，本次年終賽更是生涯第五度列為頭號種子，這位生涯創下無數紀錄，卻屢屢在室內硬地場地吃鱉的球王，在今年力求一捧生涯首座年終賽冠軍，而與他同為綠組的好手分別為美國弗里茲（Taylor Fritz）、加拿大阿里辛（Felix Auger-Aliassime）及挪威魯德（Casper Ruud）。

年終賽將在11/13-11/20於義大利杜林舉行，單打八強分為兩組，由兩組前二晉級四強，選手若能在這次大賽中以五連勝封王，將獨拿474萬美元，獎金也是網壇史上單一賽事中的最高。

義大利 挪威 俄羅斯 希臘 巴黎

相關新聞

ATP／曾俊欣3連敗無緣晉級 新生代總決賽初體驗落幕

我國網球一哥曾俊欣今天在ATP新生代總決賽分組賽最後一戰遭遇世界排名第111名的瑞士好手施特里特（Dominic Str...

評／「魔獸」來台引旋風 雲豹重金簽球星能力挽狂瀾？

職籃T1聯盟球隊桃園雲豹隊簽下前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard），成為台灣職籃史上「最大咖」洋將。消息發佈後霍華德本人在昨（10日）晚間抵達台灣，雲豹隊中午開賣的前四場主場門票，也在開賣七分鐘後全數售罄，相對於去年第一個賽季票房慘澹，常被揶揄「沒人看」的雲豹隊甚至整個T1聯盟來說，無疑是對「隔壁棚」高人氣的另一職籃聯盟P. LEAGUE+一次漂亮的反撲，許多人也關注P. LEAGUE+的聲勢會不會被T1迎頭趕上。

賽事心得／金門鐵人三項 金光閃耀總冠軍！

#金門鐵人三項 51.5km 09/18 總冠軍 金門，國共對峙的前線戰地，經過各種歷史舞台的淬鍊，豐富的戰地風光/閩南文化遺址/自然景觀 這是我對金門的特別印象，除了在金門防衛指揮部0

網球／年終賽分組揭曉！納達爾17度挑戰力拚生涯首冠

2022ATP年終總決賽分組出爐！新手奶爸西班牙「蠻牛」納德爾（Rafael Nadal）和目標挑戰第六座年終賽冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），分屬綠組及紅組，雙方必須打入

體育署舉辦企業贊助感恩會 盼未來媒合更多企業加入

教育部體育署今年分別在台北、高雄，共舉辦三場企業贊助說明會，目的是要幫大家解答企業贊助體育運動上的種種問題，希望推動企業...

拳擊亞錦賽／賴主恩奪銅 11年台灣男子拳手第1人

台灣男子拳擊好手賴主恩，今天在亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級4強賽，以0比5不敵烏茲別克好手阿卜杜拉耶夫，仍替台灣拿下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。