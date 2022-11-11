ATP／曾俊欣3連敗無緣晉級 新生代總決賽初體驗落幕

我國網球一哥曾俊欣今天在ATP新生代總決賽分組賽最後一戰遭遇世界排名第111名的瑞士好手施特里特（Dominic Stricker），最終在3盤苦戰後以2：4、1：4、2：4直落三敗下陣來，無緣晉級4強賽也結束生涯首次的新生代總決賽之旅。

世界排名第90名的曾俊欣與相差一歲的施特里特，生涯還不曾有過在ATP巡迴賽交手的紀錄，其中世界排名第111名的施特里特，雖然是這次所在的分組中排名最低的選手，不過他在前兩日的賽事中，已分別擊落世界排名第23名的地主好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）以及英國選手德萊普（Jack Draper）。

手風正旺的施特里特今天凌晨面對曾俊欣也打得相當順手，首盤第二局就率先破發，開賽後就連拿3局取得3：0領先，儘管曾俊欣在第5局回敬破發，但第6局再度被打破發球局，以2：4讓出首盤。

而接下來兩盤賽事中，曾俊欣也未能再打破對手發球局，最終就讓施特里特收下分組賽3連勝晉級到4強賽，接下來他也將遭遇捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），而另外一組四強賽則將由德萊普對戰日裔美籍的中島布蘭登（Brandon Nakashima）。

對於能在匯集世界頂尖年輕好手的舞台上闖進到4強賽，施特里特賽後說：「能來到這邊並拿出最佳狀態對我來說很不容易，尤其是在精神面上，但我認為自己處理得很好，也為自己的表現感到滿意。」