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拳擊亞錦賽／賴主恩奪銅 11年台灣男子拳手第1人

中央社／ 台北11日電
亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級4強賽，台灣好手賴主恩(左)對戰烏茲別克好手阿卜杜拉耶夫。 圖／取自ASBC官方臉書
亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級4強賽，台灣好手賴主恩(左)對戰烏茲別克好手阿卜杜拉耶夫。 圖／取自ASBC官方臉書

台灣男子拳擊好手賴主恩，今天在亞洲拳擊錦標賽男子63.5公斤級4強賽，以0比5不敵烏茲別克好手阿卜杜拉耶夫，仍替台灣拿下近11年男子選手在亞錦賽的首面獎牌。

2022亞洲拳擊錦標賽今年在約旦安曼舉行，台灣共派出男、女共10人參賽，其中「拳擊女王」陳念琴昨天凌晨已成功闖進女子70公斤級決賽，至於東京奧運銅牌的主黃筱雯，以及女將吳詩儀，則雙雙獲得銅牌，加上賴主恩在內，本屆台灣代表隊累積共拿下3面銅牌。

來自屏東排灣族的賴主恩，上一戰8強賽以4比1擊敗伊朗好手雷扎伊（Ashkan Rezaei），成功闖進4強，除保底銅牌且仍有機會爭金，他也成為自高誌遠與楊育庭在2011年仁川亞錦賽鍍銅後，11年來首名在亞錦賽奪牌的台灣男子拳手。

賴主恩雖終結了獎牌荒，卻沒能開創歷史，因為今天他的對手，是烏茲別克新生代最優秀拳手之一的阿卜杜拉耶夫（Ruslan Abdullaev）。

去年僅19歲的阿卜杜拉耶夫，就在烏茲別克國家菁英錦標賽男子63.5公斤級奪冠，且值得一提的是，他還獲得最佳拳手的獎盃。

賴主恩開局就陷入苦戰，對手頻頻將他逼入角落，賴主恩雖主動出擊，卻無法突破對方防守，首回合甚至一度被擊倒讀秒，也導致第1回合打完，他就以0比5處於下風。

接下來對手仍採用相同戰術，先把賴主恩逼到角落，再進行強力猛攻，賴主恩始終難以突圍，接下來兩局無論場上情勢，還是裁判給分他都陷入落後，最終以0比5吞敗，僅獲得銅牌。

陳念琴 吳詩儀 黃筱雯

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