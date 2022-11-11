賽事心得／金門鐵人三項 金光閃耀總冠軍！

#金門鐵人三項 51.5km 09/18 總冠軍

金門，國共對峙的前線戰地，經過各種歷史舞台的淬鍊，豐富的戰地風光/閩南文化遺址/自然景觀 這是我對金門的特別印象，除了在金門防衛指揮部0102梯幹訓班服兵役之外，臺體的老師學長也是金門人，萌生了我對金門的喜好。

2021第一次來金門參與鐵人賽，賽前期望很大卻在騎車與跑步被重挫失望與難過，之後我告訴自己必須卷土重來，在自行車Vo2max能力與跑步弱項上做足功課，經過漫長10個月的等待我再次迎來這場賽事，然而比賽當週卻不知為何壓力接踵而來，除了睡覺做惡夢外，嘴巴破掉，腰椎與頸部過度疲勞，甚至賽前臨時狀況差點趕不上班機，而比賽前晚又再次失眠，一次又一次告訴自己放輕鬆調整呼吸，當然這些都不是我的藉口理由，沒有每次比賽狀況都可以調整到位，如何隨時應變/面對/調適才是真正考驗8點開賽，一到了會場摸了水溫我就大約知道溫度28度左右，如果穿了防寒衣體溫會過高，所以選擇只穿speed suit好讓身體可以涼爽。

(照片來源ZIV)

浮臺跳水出發後照著自己節奏，並盯住漢霖學長差距不能被拉開，游著游著後把身體狀況調整好。

(照片來源ZIV)

上岸後估計跟學長差距約15秒，騎上車後把節奏調整好，並在追到學長瞬間我發動關鍵攻擊(3分30秒 平均325w) 噴射出去。

因為這場規定可以跟車，而我知道我不能被任何人跟住，必須發揮我的自行車優勢拉開時間差距，記取去年亂攻擊的慘敗經驗回去跟我大哥謝育宏檢討改進後，這場攻擊發揮成效拉開了，到第一圈折返點(5K)後已經拉開50秒差距我成為了領先選手。

把握住自行車優勢持續穩定輸出開啟一個人的獨推之路，進轉換區後帶著領先估計3分上下的優勢我不敢有任何大意。

跑步出去調整每個步伐呼吸與節奏，這次比起去年我知道我的跑步進步了感覺完全不一樣，只是太陽逐漸越來大體能開始漸漸流失。

到5k折返後先看到世昌學長估算時間還有1分50左右差距，我用盡100%的力量全神貫注的奔跑著，不只對抗已經來到30度的高溫考驗，還有內心的恐懼完不敢往後看啊。

一路只能不停在心裡禱告，這時突然跳出這節經文（當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全 - 詩篇 37:5 ）我知道我必須要學習放手來倚靠，轉進最後的海堤道路我全力以赴奔跑著進入終點路口衝過終點我真不敢相信我贏了把榮耀歸神，拿下2022金門鐵人三項總冠軍與自行車單場最速（自行車單項也打破去年最快選手，個人官方成績 53：55分 均速40.9左右 ）

謝謝我來到金門賽前賽後照顧招待我的小馬跟阿傑，金門體育會鐵人三項協會舉辦賽事，還有相信支持我的訓練夥伴贊助廠商家人朋友，我會繼續努力，堅持訓練，持續突破。

當將你的事交託耶和華，並倚靠他，他就必成全 - 詩篇 37:5

照片來源: Ziv專業型運動太陽眼鏡