體育署鼓勵運動科學落實基層訓練 5年已補助126件計畫

教育部體育署為鼓勵運動科學落實於基層競技訓練，將運動科學專業機構的研究成果應用於競技運動訓練的實務場域，持續推動「運動科學支援競技運動計畫」，補助大專校院或運動科學學術機構深入各級競技團隊，將運動科學專業導入訓練體系。本計畫自106年實施以來，迄今已補助126件計畫，支援22個運動種類，使基層學校選手獲得運動科學協助資源，創造運動科學專業融入運動團隊。

以110年為例，國立台灣師範大學教授陳忠慶支援師大女足隊，利用蒐集整年度訓練計畫進行運動傷害調查、肌力測驗及評估，藉由運動科學支援，讓選手與教練瞭解運動傷害預防的重要性及益處，降低及減少傷害的發生率。國立宜蘭大學教授陳亭亭則支援花蓮基層游泳選手（東華大學、慈濟大學、四維高中及國風國中），透過預測模式的建立與資訊的回饋，讓選手瞭解訓練與競賽中關鍵的影響因子，藉以加強或修正自我健康管理與身體感知能力，進而達到更高水準的表現，該計畫支援對象參加111年全中運游泳400公尺、800公尺及1500公尺自由式獲3面金牌及全大運游泳400公尺、800公尺及1500公尺自由式獲3面金牌。

中華大學教授劉雅甄透過運科計畫「不同動體眼力訓練」，建立運動視覺訓練方法，並且驗證青少棒選手的最佳動體訓練方式，使支援對象了解個人視覺優劣與打擊表現參數，新明國中棒球隊亦獲得110學年度國中棒球聯賽（軟式組）亞軍。高雄師範大學教授陳膺成透過運科建構女子排球選手肩部肌力表現的狀況，使中山商工與高師大女排擬訂更有效的肌力訓練計畫，並且減少肩關節肌群的損傷，而有效的強化肩部肌力訓練，對於排球選手是很有幫助的，以中山商工及高師大為主體的高雄市女排隊，在110年全運會榮獲獲冠軍且二連霸。

體育署將持續推動運動科學輔助訓練及競賽，優化相關領域研究人才培育，也期待藉由實際訓練環境的刺激，擴大研究創新的方向，提升運科研究品質，同時培育更多運科實務的研究人才。另體育署刻正積極籌設國家運動科學中心，導入創新科研技術，以期全方位整合運動科學實務應用，成就我國菁英選手超越自我、突破極限。