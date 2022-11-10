感謝體育選手幕後贊助者 賴清德頒「推手獎」

教育部體育署今天舉辦「111年度體育推手獎表揚典禮」，副總統賴清德親臨頒獎，致詞感謝所有贊助及推廣體育活動的企業、團體與個人的支持，並表揚這些幕後英雄是臺灣體育運動最重要的「推手」；一同出席的教育部長潘文忠也希望推手奬得主創造的典範，得以傳承與擴散，讓更多體育選手及團體受惠。

體育推手獎今年表揚55個單位，共計91個獎項，副總統賴清德蒞臨頒獎時，空手道國手文姿云以擔任主持人之便，上台致贈簽名手套，頒發土地銀行贊助類金質獎時，與一同上台的奧運金牌羽球選手王齊麟寒暄。賴清德致詞表示，舉辦年度體育推手獎，目的就是要表揚所有對體育推廣的企業、團體與個人，長期對體育賽事的無私奉獻，也非常希望這些企業能持續支持選手們，透過選手的努力為國爭光，並養成國人的運動習慣，增進全民健康幸福。