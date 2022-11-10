高球／國策顧問、裙襬搖搖隊員秦嘉鴻 獲頒日本重要文化獎項「東久彌宮文化褒賞」

國策顧問、同時也是裙襬搖搖高爾夫球隊隊員秦嘉鴻，日前獲頒日本「東久彌宮文化褒賞」，此獎旨在彰顯對於文化領域的發展和進步做出持續貢獻的各界人士，受獎者包括三位前首相，以及學者、議員、文學家等，俱為一時俊彥，在日本有「大眾諾貝爾獎」之稱，今年為第51次頒發。

「東久彌宮文化褒賞」受獎對象以日本人為主，秦嘉鴻是極少數的外國人士。獲獎理由是他所經營的事業體益州集團長期促進台日的產業交流，貢獻卓著。

中華民國高爾夫協會理事長、裙襬搖搖會長王政松推崇國策顧問秦嘉鴻在事業有成之餘，對於高爾夫運動的推廣與青少年培育也不遺餘力，去年12月19日，在中華高協舉辦的「徐薇淩榮耀分享」慶祝晚宴中，秦嘉鴻以台幣35萬元買下徐薇淩在LPGA純絲錦標賽中的冠軍果嶺旗，捐作青少年高爾夫發展基金，傳為美談。

秦嘉鴻獲得「東久彌宮文化褒賞」後指出，台灣與日本原本就有著十分友好的傳統友誼，在謝長廷代表駐日後，與日本各界建立更綿密的關係，同時在亞東關係協會會長蘇嘉全的努力之下，台日雙方的友誼也日益強化。秦嘉鴻特別強調世界和平的重要性，期盼大家一起為促進世界和平而努力。

國策顧問秦嘉鴻(左二)偕同夫人(左一)與東久邇宮紀念會會長岩田元吉合影。(圖片提供/秦嘉鴻)