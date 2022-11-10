ATP／曾俊欣遭英國好手逆轉 新生代總決賽吞2連敗

我國網球一哥曾俊欣今天在ATP新生代總決賽分組賽第2戰，遭遇世界排名第41名、身高193公分的英國好手德萊普（Jack Draper），在先拿下首盤的情況下，最終以4：1、2：4、3：4（2：7）、2：4遭到逆轉，吞下分組賽2連敗。

身為我國史上首位站上ATP新生代總決賽舞台的球員，曾俊欣這次賽事也面臨世界年輕頂尖好手的考驗，首場比賽碰上連兩年參賽、世界排名第23名的地主好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti），最終以直落三敗下陣來。

而今天凌晨登場的第二戰，曾俊欣則是碰上曾在2018年的溫網青少年男單決賽與他爭冠的德萊普，也是雙方相隔4年多後再一次碰頭，在首盤賽事中曾俊欣在第4局就率先破發，並以4：1先下一城。

不過在接下來兩盤拉鋸戰中，曾俊欣先是在第二盤第6局被攻破發球局，讓德萊普扳平戰局，第三盤更是一路打到搶到搶七局後被對手拿下，第四盤最終也未能守成，終場就以盤數1：3敗下陣來。

而曾俊欣明天凌晨將在分組賽最後一戰面對世界排名第111名的瑞士施特里特（Dominic Stricker），這也將是雙方ATP生涯首度交手，曾俊欣將力拚勝場開胡，為我國再創新紀錄。